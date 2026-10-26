Crimes eleitorais: PF registra 86 ocorrências durante o segundo turno

A Polícia Federal instaurou 1.629 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais ao longo de 2026, além de deflagrar 98 operações - (crédito: Divulgação: PF)

Foram registrados 86 casos relacionados a possíveis crimes eleitorais durante o segundo turno das Eleições Gerais de 2026, realizado neste domingo (25/10). A informação foi divulgada pela Polícia Federal.

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Até as 8h da manhã desta segunda-feira (26), 13 inquéritos policiais foram instaurados e 64 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) foram lavrados. Além disso, seis situações flagranciais que permaneciam em análise. Ao todo, 74 pessoas foram conduzidas à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

Segundo a PF, os principais registros são: 38 casos de possível violação ou tentativa de violação do sigilo do voto; 24 de propaganda eleitoral irregular; 8 de desordem nos trabalhos eleitorais; e 6 de desobediência eleitoral. Também foram registradas ocorrências envolvendo danos a urnas eletrônicas e suspeitas de votação em nome de terceiros.

Foram apreendidos R$41.420,02 em bens e valores, incluindo R$4.157,00 em dinheiro, durante o segundo turno. Entre os materiais apreendidos, estão aparelhos celulares, equipamentos de informática e de som.

As ocorrências foram registradas em 21 unidades da Federação: Paraíba (11), Minas Gerais (9), Sergipe (8), Bahia (5), Pernambuco (5), Rio de Janeiro (5), Alagoas (4), Espírito Santo (4), Mato Grosso (4), Acre (3), Distrito Federal (3), Piauí (3), Paraná (3), São Paulo (3), Ceará (2), Maranhão (2), Mato Grosso do Sul (2), Pará (2), Rio Grande do Norte (2), Rondônia (2) e Santa Catarina (1).





Dados de 2026

A Polícia Federal instaurou 1.629 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais ao longo de 2026, além de deflagrar 98 operações. Até as 9h30 desta segunda-feira (26/10), havia 2.483 inquéritos em andamento.

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O valor total de bens e valores apreendidos em ações relacionadas a crimes eleitorais alcançou R$ 51.947.512,10, dos quais R$ 31.752.150,20 correspondem a dinheiro em espécie.

Até 26/10, havia 104 inquéritos em andamento, dos quais 88 foram instaurados em 2026, relacionados à violência política contra a mulher.

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De acordo com a PF, os números são dinâmicos e podem sofrer alterações em razão de novas ocorrências, investigações e atualizações dos sistemas da instituição.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.