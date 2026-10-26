Morre Daniela Fichino, diretora da Justiça Global

Daniela Fichino, advogada e defensora dos direitos humanos, destacou-se na atuação por justiça social e pela proteção de vítimas - (crédito: Arquivo pessoal)

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e a Anistia Internacional Brasil manifestaram profundo pesar pela morte de Daniela Fichino, ocorrida no domingo (25/10). Advogada, comunicadora popular e defensora dos direitos humanos, ela atuava como diretora-adjunta da organização Justiça Global.

Daniela integrava a equipe da Justiça Global desde 2014, instituição em que coordenou a área de Justiça Internacional antes de assumir a direção adjunta em 2023. Ela também participou como assistente de acusação no caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de Anderson Pedro Gomes.

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Sua formação acadêmica tinha graduação em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), mestrado em direito e desenvolvimento pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e doutorado em teoria e filosofia do direito pela UERJ.

Atuação em litígios e cortes internacionais

O trabalho de Daniela envolveu a articulação entre conhecimento jurídico, mobilização social e diálogo institucional, colaborando com vítimas, movimentos sociais e comunidades. Sua atuação esteve diretamente ligada a casos emblemáticos perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, como:

o Caso da Explosão da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus, na Bahia;

as Medidas Provisórias do Complexo Penitenciário do Curado, em Pernambuco;

os casos Da Silva e Outros vs. Brasil e Muniz da Silva e Outros vs. Brasil, na Paraíba;

o Caso Mães de Cabo Frio vs. Brasil, relacionado às mortes de bebês na Clínica Pediátrica da Região dos Lagos (CLIPEL), no Rio de Janeiro;

o Caso Comunidades Quilombolas de Alcântara vs. Brasil, no Maranhão;

o Caso Maicon de Souza Silva, Renato da Silva Paixão e Outros;

o Caso Luiza Melinho;

o Caso José Carlos da Silva e seus Familiares;

o enfrentamento às violações cometidas durante a Operação Contenção, no Rio de Janeiro.

Em manifestação oficial, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania ressaltou que a atuação de Daniela fortaleceu a defesa da memória, da verdade, da justiça e da reparação integral às vítimas, com foco na garantia de não repetição de violações. A Anistia Internacional Brasil pontuou a parceria contínua com a diretora e expressou solidariedade aos familiares, companheiros de trabalho e amigos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.