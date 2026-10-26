Recife recebe Festival de Jornalismo pela primeira vez

Recife recebe, pela primeira vez, o Festival de Jornalismo, iniciativa voltada à formação de estudantes e à discussão dos desafios da profissão no Brasil. O encontro será realizado nesta quarta-feira (28/10), das 13h30 às 20h, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE), com entrada gratuita e vagas limitadas. A programação reúne 15 palestrantes de diferentes áreas da comunicação para compartilhar experiências sobre apuração, ética, responsabilidade social e as competências exigidas pelo mercado de trabalho.

A proposta é aproximar os futuros jornalistas de profissionais experientes e complementar a formação universitária com conhecimentos práticos sobre a rotina das redações e as responsabilidades da atividade. A programação inclui debates sobre o papel da imprensa, os desafios do jornalismo pernambucano e a precisão das informações, além de uma conferência com o jornalista Francisco José, conhecido pelo trabalho no Globo Repórter, e da exibição do documentário Escola Base – Um Repórter Enfrenta o Passado.

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Organizadora do evento, a jornalista Kátia Cubel, presidente do Prêmio Engenho de Comunicação, explicou ao Correio que o festival nasceu de uma iniciativa voltada a aproximar estudantes e profissionais reconhecidos do mercado. A ideia é compartilhar conhecimentos que vão além do conteúdo acadêmico e preparar os universitários para as exigências técnicas e éticas da profissão. “Em 2024, com o apoio dos coordenadores acadêmicos dos cursos de Jornalismo de Brasília, criamos uma atividade para reunir os profissionais consagrados do mercado para ensinar técnica, ética e comportamentos necessários à profissão, antecipando o saber dos estudantes de Jornalismo”, afirmou Kátia.

A edição pernambucana representa a expansão do projeto, que já teve duas edições em Brasília. Segundo a organizadora, o objetivo é ampliar o alcance da iniciativa e fortalecer o jornalismo por meio da troca de experiências entre gerações de profissionais. “Nesta quarta, dia 28 de outubro, damos mais um passo. Vamos realizar o Festival de Jornalismo Recife para Pernambuco, onde teremos nesta primeira edição mais de 15 palestrantes falando para os futuros jornalistas dela”, destacou.

Formação para além da universidade

A programação foi organizada para abordar diferentes etapas e desafios da carreira jornalística. A abertura oficial, às 13h30, será dedicada ao papel do jornalismo na sociedade, com a participação de Breno Pires, da revista Piauí e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji); Carla Egydio, da Associação de Jornalismo Digital (Ajor); e Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta e do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional.

O debate deve abordar a função da imprensa, os compromissos da atividade e os desafios enfrentados pelos profissionais em um cenário de mudanças na produção e na circulação de informações.

Às 14h30, o painel “Os desafios do Jornalismo em Pernambuco” colocará em evidência as experiências de quem atua na imprensa local. Participam Carol Santos, do Marco Zero; Leusa Santos, da Folha de Pernambuco; Laurindo Ferreira, do Sistema Jornal do Commercio; e Magno Martins, do Blog do Magno.

A proposta é apresentar aos estudantes diferentes perspectivas sobre o exercício da profissão no estado, aproximando a discussão das realidades regionais e das particularidades do mercado pernambucano.

Francisco José compartilha experiência de grandes reportagens

Um dos destaques do festival será a conferência magna do jornalista Francisco José, às 15h30, intitulada “Francisco José e o Jornalismo nas Linhas de Frente”. Aos 82 anos, o repórter reúne uma trajetória marcada por grandes reportagens e coberturas que ajudaram a levar paisagens, histórias e questões ambientais brasileiras ao público.

Francisco José protagonizou 103 edições do Globo Repórter, trabalhou em reportagens sobre o arquipélago de Fernando de Noronha e contribuiu para ampliar a presença de temas ambientais no telejornalismo brasileiro. Durante a conferência, ele compartilhará experiências acumuladas ao longo da carreira, com atenção aos bastidores das grandes reportagens e às exigências do trabalho jornalístico em campo.

O encontro também pretende aproximar os estudantes dos desafios enfrentados por repórteres em coberturas de grande relevância, desde a preparação e a apuração até a construção de narrativas capazes de informar o público.

Mercado de trabalho e responsabilidade profissional

Às 16h30, o painel “O que o Mercado espera de você” discutirá as habilidades valorizadas na contratação de jornalistas e as competências necessárias para ingressar e permanecer na profissão. Participam Eduardo Scolese, da Folha de S.Paulo; Eldo Gomes, do Blog do Eldo; e Felipe Resk, do Diário de Pernambuco.

A programação segue, às 17h20, com o debate “Precisão da Informação e o Impacto na Sociedade”, que reunirá Basília Rodrigues, do SBT News, e Roberta Aureliano, da TV Guararapes. O painel abordará critérios de apuração e os cuidados necessários para garantir a qualidade das informações publicadas, além dos efeitos que erros e imprecisões podem provocar na sociedade.

A proposta reforça um dos eixos centrais do festival: discutir não apenas as habilidades técnicas necessárias para produzir notícias, mas também a responsabilidade envolvida na divulgação de informações que influenciam a compreensão do público sobre os acontecimentos.

Às 18h10, os participantes assistirão ao documentário Escola Base – Um Repórter Enfrenta o Passado, que revisita um dos episódios mais emblemáticos da história da imprensa brasileira. O caso, marcado pela divulgação de acusações contra funcionários de uma escola infantil em São Paulo sem a devida confirmação dos fatos, tornou-se uma referência nas discussões sobre os riscos de uma apuração insuficiente e os danos provocados por julgamentos precipitados.

A exibição encerra a programação com uma reflexão sobre os limites da atuação jornalística, a necessidade de verificar informações e as consequências que uma cobertura pode ter sobre a vida das pessoas envolvidas.

Projeto nasceu em Brasília

O Festival de Jornalismo integra a trajetória de iniciativas criadas por Kátia Cubel para valorizar a profissão e reconhecer a contribuição dos jornalistas para a sociedade. Em 2004, ela criou o Prêmio Engenho de Comunicação, voltado à valorização de profissionais e veículos que produzem notícias a partir de Brasília. Em 2020, lançou o Prêmio Engenho Mulher, que reúne jornalistas no júri para escolher três mulheres cujas ações transformam o mundo a partir de valores de cidadania.

Quatro anos depois, o projeto de formação de estudantes ganhou espaço na agenda do prêmio, com a primeira edição do festival em Brasília. A iniciativa busca aproximar a experiência de profissionais consagrados do cotidiano dos universitários e estimular a reflexão sobre os desafios presentes e futuros do jornalismo.

Para Kátia, a chegada a Pernambuco é resultado de uma construção coletiva, que envolve instituições, profissionais, apoiadores e patrocinadores. A organizadora também ressaltou a importância de ampliar o acesso dos estudantes à experiência de quem já atua no mercado. “Ninguém faz nada sozinho. Eu agradeço imenso ter tantos apoios, colegas, amigos, parceiros, patrocinadores para expandir o sonho de fortalecer a profissão de jornalista, aumentar a confiabilidade da profissão perante a sociedade e valorizar o Jornalismo brasileiro”, afirmou ao Correio.

A expectativa é receber universitários de diferentes instituições de ensino superior. Ao levar o evento para Recife, a organização pretende ampliar o diálogo com estudantes de outras regiões e contribuir para a formação de profissionais atentos às exigências técnicas, éticas e sociais do jornalismo. “Esperamos universitários de várias faculdades. Dizer obrigada é pouco. Nem tenho palavras”, concluiu Kátia.

Serviço

Evento: Festival de Jornalismo Recife

Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026

Horário: das 13h30 às 20h (recepção a partir das 13h)

Local: auditório da OAB-PE, Recife (PE)

Entrada: gratuita, com vagas limitadas

Inscrições: por meio do link disponibilizado pela organização.

Patrocínio: Banco do Nordeste, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) e Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Apoio: Instituto Palavra Aberta, Jornalistas & Cia, RXZ e OAB-PE.

Festival de Jornalismo estreia no Recife com entrada gratuita (foto: Divulgação)