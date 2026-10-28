InícioBrasil
SÃO PAULO

Vereador do PT é preso por 'gestão financeira' de empresa ligada ao PCC

Prisão preventiva aponta envolvimento do vereador na gestão de empresa de ônibus investigada por elo com o PCC

Parlamentar do PT é alvo da Operação Última Parada por suspeita de lavagem de dinheiro no transporte coletivo de SP - (crédito: Reprodução/Facebook)
Parlamentar do PT é alvo da Operação Última Parada por suspeita de lavagem de dinheiro no transporte coletivo de SP - (crédito: Reprodução/Facebook)

O vereador petista de São Paulo Senival Moura foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (28/10).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A detenção se deu por suspeita de envolvimento na gestão financeira da Transunião, empresa de ônibus investigada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil por supostamente ser utilizada em um esquema de lavagem de dinheiro e infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no transporte coletivo da capital paulista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Esta é a segunda vez que Senival é preso no âmbito da Operação Última Parada. O parlamentar foi detido pela primeira vez em 25 de junho e solto em 5 de agosto.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 28/10/2026 13:45
x