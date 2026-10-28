Vereador do PT é preso por 'gestão financeira' de empresa ligada ao PCC

O vereador petista de São Paulo Senival Moura foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (28/10).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
- Leia também: Ex-vereador Milton Leite se entrega à polícia
A detenção se deu por suspeita de envolvimento na gestão financeira da Transunião, empresa de ônibus investigada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil por supostamente ser utilizada em um esquema de lavagem de dinheiro e infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no transporte coletivo da capital paulista.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Esta é a segunda vez que Senival é preso no âmbito da Operação Última Parada. O parlamentar foi detido pela primeira vez em 25 de junho e solto em 5 de agosto.