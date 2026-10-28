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INVESTIGAÇÃO

Golpe contra idosos faz 21 vítimas em Minas; prejuízo é de R$ 300 mil

Operação Consignatus caça grupo que usava falsa promessa de cancelar descontos no INSS para limpar contas bancárias na Grande BH. Entenda a armadilha

Polícia mira grupo suspeito de fraudar benefícios de idosos na Grande BH - (crédito: PCMG/Reprodução)
Polícia mira grupo suspeito de fraudar benefícios de idosos na Grande BH - (crédito: PCMG/Reprodução)

Pelo menos 21 aposentados e idosos foram vítimas de um esquema de golpes que causou prejuízo estimado em R$ 300 mil na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na manhã desta quarta-feira (28/10), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a Operação Consignatus contra um grupo suspeito de envolvimento nas fraudes.

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Ao todo, são cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em Belo Horizonte, Vespasiano e Santa Luzia.

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Segundo a Polícia Civil, os investigados abordavam idosos e aposentados com falsas promessas de cancelar descontos em benefícios previdenciários e devolver valores supostamente cobrados de maneira indevida.

As vítimas eram induzidas a realizar transferências bancárias. Até o momento, a investigação identificou prejuízos de pelo menos R$ 300 mil nessas operações, além de valores relacionados a saques em dinheiro, que ainda não foram quantificados.

Polícia busca identificar outras vítimas

A operação é conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia Civil/Centro, em Belo Horizonte, e tem como objetivo interromper a atuação do grupo, reunir novas provas e identificar outras possíveis vítimas.

As investigações continuam para esclarecer a extensão das fraudes e a participação de cada suspeito.

Até o momento, a Polícia Civil não informou quantos mandados de prisão foram efetivamente cumpridos nem se houve apreensões durante a operação.

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Wellington Barbosa - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas
postado em 28/10/2026 11:32
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