Teste para detecção de câncer do colo do útero está disponível em 26 estados

Teste molecular DNA-HPV para detecção precoce do câncer do colo do útero já está disponível no SUS em 26 unidades da federação - (crédito: Divulgação/Ministério da Saúde)

O teste molecular DNA-HPV para detecção precoce do câncer do colo do útero já está disponível no SUS em 26 unidades da federação. A estratégia gradual identifica infecções antes do aparecimento de lesões, o que favorece o diagnóstico nas fases iniciais. Com resultado negativo, o exame permite um intervalo de cinco anos até a realização da próxima coleta, além de reduzir amostras insatisfatórias e acelerar a emissão de laudos.

O país contabiliza 153 mil amostras coletadas entre o ano passado e o atual. Do total, 93 mil passaram por processamento em 2026, com registro de 9.904 resultados positivos para tipos virais de alto risco, incluindo as variantes 16 e 18. Os diagnósticos possibilitam o encaminhamento oportuno das pacientes para investigação e assistência especializada.

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O exame Papanicolau permanece ativo na rede pública como ferramenta preventiva segura e eficaz. Para apoiar municípios e estados nessa transição, o Ministério da Saúde mobiliza ações do programa "Agora Tem Especialistas", que ampliam a oferta de consultas, exames e procedimentos necessários ao acompanhamento.

Acesso e realização das coletas

Profissionais de saúde realizam o procedimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Mulheres também contam com a opção de autocoleta em circunstâncias previstas pelo protocolo oficial, após orientação profissional. Apenas o Espírito Santo aguarda a conclusão da organização interna para receber materiais ainda neste ano, enquanto as demais unidades federativas já aplicam o exame em ao menos um município.

O Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP/Fiocruz) fabrica os kits distribuídos na rede pública. O Ministério da Saúde também avalia outras tecnologias compatíveis com os padrões de qualidade exigidos pelo SUS. Em paralelo, gestores e equipes das 27 unidades da federação participaram de capacitações presenciais e online baseadas nas orientações do Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Na área de imunização, o Brasil superou a média mundial de cobertura vacinal contra o HPV em 2025 no grupo de 9 a 14 anos, registrando 87% de alcance entre as meninas e 74% entre os meninos.

Sintomas e diagnóstico precoce

Estimativas do INCA apontam cerca de 19,3 mil novos casos anuais de câncer do colo do útero no Brasil entre 2026 e 2028. A identificação oportuna viabiliza 100% de chances de cura. Embora o quadro inicial possa não apresentar sinais, algumas manifestações exigem avaliação clínica:

sangramento durante ou após a relação sexual;

sangramento entre as menstruações;

sangramento depois da menopausa;

dor durante a relação sexual;

corrimento vaginal com sangue ou com mau cheiro.

Em fases avançadas, outros sintomas clínicos podem surgir:

dor na região da pelve ou na parte baixa das costas;

cansaço intenso;

problemas nos rins;

inchaço e dor nas pernas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.