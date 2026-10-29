Teste para detecção de câncer do colo do útero está disponível em 26 estados

O teste molecular DNA-HPV para detecção precoce do câncer do colo do útero já está disponível no SUS em 26 unidades da federação. A estratégia gradual identifica infecções antes do aparecimento de lesões, o que favorece o diagnóstico nas fases iniciais. Com resultado negativo, o exame permite um intervalo de cinco anos até a realização da próxima coleta, além de reduzir amostras insatisfatórias e acelerar a emissão de laudos.
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O país contabiliza 153 mil amostras coletadas entre o ano passado e o atual. Do total, 93 mil passaram por processamento em 2026, com registro de 9.904 resultados positivos para tipos virais de alto risco, incluindo as variantes 16 e 18. Os diagnósticos possibilitam o encaminhamento oportuno das pacientes para investigação e assistência especializada.
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O exame Papanicolau permanece ativo na rede pública como ferramenta preventiva segura e eficaz. Para apoiar municípios e estados nessa transição, o Ministério da Saúde mobiliza ações do programa "Agora Tem Especialistas", que ampliam a oferta de consultas, exames e procedimentos necessários ao acompanhamento.
Acesso e realização das coletas
Profissionais de saúde realizam o procedimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Mulheres também contam com a opção de autocoleta em circunstâncias previstas pelo protocolo oficial, após orientação profissional. Apenas o Espírito Santo aguarda a conclusão da organização interna para receber materiais ainda neste ano, enquanto as demais unidades federativas já aplicam o exame em ao menos um município.
O Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP/Fiocruz) fabrica os kits distribuídos na rede pública. O Ministério da Saúde também avalia outras tecnologias compatíveis com os padrões de qualidade exigidos pelo SUS. Em paralelo, gestores e equipes das 27 unidades da federação participaram de capacitações presenciais e online baseadas nas orientações do Instituto Nacional de Câncer (INCA).
Na área de imunização, o Brasil superou a média mundial de cobertura vacinal contra o HPV em 2025 no grupo de 9 a 14 anos, registrando 87% de alcance entre as meninas e 74% entre os meninos.
Sintomas e diagnóstico precoce
Estimativas do INCA apontam cerca de 19,3 mil novos casos anuais de câncer do colo do útero no Brasil entre 2026 e 2028. A identificação oportuna viabiliza 100% de chances de cura. Embora o quadro inicial possa não apresentar sinais, algumas manifestações exigem avaliação clínica:
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sangramento durante ou após a relação sexual;
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sangramento entre as menstruações;
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sangramento depois da menopausa;
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dor durante a relação sexual;
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corrimento vaginal com sangue ou com mau cheiro.
Em fases avançadas, outros sintomas clínicos podem surgir:
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dor na região da pelve ou na parte baixa das costas;
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cansaço intenso;
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problemas nos rins;
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inchaço e dor nas pernas.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.