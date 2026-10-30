Investigado, jogador do Vasco entrega passaporte à polícia no Rio

O jogador David Corrêa da Fonseca, o DVD, do Vasco - (crédito: Reprodução/Instagram/@lucasalmeidal17)

O atacante do Vasco da Gama, David Corrêa da Fonseca, apelidado como DVD, entregou, na manhã desta sexta-feira (30/10), o passaporte à Polícia Civil do Rio de Janeiro. O jogador é investigado por suspeita de envolvimento em esquema de tráfico interestadual de drogas e armas, além de integrar uma organização criminosa também praticante de lavagem de dinheiro.

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Segundo informações do g1, David não foi pessoalmente à 14ª DP (Leblon), na Zona Sul do Rio, onde o passaporte foi entregue. Quem entregou o documento foi o advogado de DVD.

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De acordo com a defesa, o jogador se recuperava de desgaste consequente do confronto diante do Flamengo, na noite desta quinta-feira (29/10), pelo Brasileirão, terminado com vitória rubro-negra por 4 x 1. "Chegou em casa a 1h da manhã", afirmou o representante.

Nessa quinta, dia do jogo, David foi intimado a apresentar o passaporte e a tomar ciência de medidas cautelares determinadas pela Justiça do Espírito Santo, justamente após a partida.

Mas por que Espírito Santo?

A ação faz parte da Operação A Tropa. As investigações são conduzidas pela Polícia Civil do estado, que apura crimes de organização criminosa e de tráfico interestadual. David foi, em agosto, alvo de mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas e armas. Além disso, o atacante cruz-maltino é nascido em Vitória, capital capixaba.

O jogador está proibido de deixar o país, de entrar ou receber contato com demais investigados e testemunhas, além de obrigado a comparecer periodicamente à Justiça quando requisitado.

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A PC ressaltou que o descumprimento das determinações sem justificativas plausíveis levaria à decretação da prisão preventiva por decisão judicial. Em setembro, David negou qualquer envolvimento com as questões citadas, em depoimento.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e aguarda resposta. O jornal também tenta encontrar a defesa do jogador. O espaço está aberto para manifestações. Em caso de respostas, esta matéria será atualizada.