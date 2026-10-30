CBF exige punição a presidente de organizada do Corinthians

A Confederação Brasileira de Futebol acionou o Ministério Público de São Paulo na noite desta quinta-feira (29). A saber, para pedir a abertura de investigação criminal contra Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians. A entidade máxima do futebol brasileiro tomou a medida legal após o dirigente divulgar mensagens intimidadoras contra a arbitragem nacional nas redes sociais.

Na publicação, o líder da uniformizada declarou ter acesso aos locais de hospedagem dos juízes. Além disso, disparou alertas com tom de confronto antes da partida contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Assim sendo, o MP recebeu o documento formal e analisará a instauração do procedimento investigatório nos próximos dias.

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"Isso não é uma ameaça. Só estamos avisando que já está ficando insustentável segurar a massa", escreveu Alê em postagem que provocou reação imediata dos dirigentes esportivos.

Postagem gera alerta imediato na comissão de arbitragem

A entidade máxima do futebol apontou que a manifestação pública se enquadra nos crimes de ameaça e incitação à violência. E, sem dúvida, as condutas são expressamente proibidas pelo Código Penal e pela Lei Geral do Esporte. A Federação Paulista de Futebol acompanhou a gravidade do cenário e cobrou explicações formais da liderança da Gaviões em reunião recente.

Afinal, em razão dos riscos apontados, a representação exige escolta reforçada para os trios de arbitragem. Em suma, nos trajetos entre hotéis e estádios durante os jogos do Corinthians. O pedido inclui ainda o afastamento preventivo do presidente da organizada das partidas e imediações da Neo Química Arena.

Veja a nota da CBF contra presidente de organizada do Corinthians:

Desse modo, a entidade máxima divulgou comunicado oficial detalhando os pedidos enviados aos promotores paulistas:

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que protocolou, na noite desta quinta-feira, junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, representação criminal e pedido de providências contra Alexandre Domenico, presidente da torcida organizada Gaviões da Fiel, do Corinthians, em razão de declarações públicas dirigidas à arbitragem brasileira e divulgadas em rede social.

A medida foi adotada em cumprimento ao dever institucional da CBF de zelar pela integridade, pela segurança e pela independência dos árbitros e demais profissionais envolvidos nas competições sob sua organização. A entidade entende que críticas à arbitragem são legítimas e fazem parte do ambiente esportivo. Mas não podem ultrapassar os limites da liberdade de expressão para assumir caráter intimidatório ou ameaçador.

Na representação, a CBF solicita ao Ministério Público a instauração de Procedimento Investigatório Criminal ou a requisição de abertura de inquérito policial para apurar os fatos e eventuais responsabilidades. A entidade também requer a adoção de medidas urgentes para reforçar a proteção das equipes de arbitragem nas próximas partidas do Corinthians, incluindo segurança nos estádios, hotéis e trajetos utilizados pelos profissionais.

Entre os pedidos formulados, a CBF requer ainda a preservação de dados relativos à publicação objeto da representação, a oitiva de dirigentes da Gaviões da Fiel, a apuração da origem de informações sigilosas sobre a hospedagem das equipes de arbitragem e a análise da aplicação de medidas cautelares cabíveis contra o líder da torcida organizada.

A representação destaca que as declarações atribuídas a Domenico, ao mencionar conhecimento sobre os locais de hospedagem dos árbitros e fazer advertências públicas direcionadas à arbitragem, podem configurar ilícitos previstos na legislação penal e na Lei Geral do Esporte, cabendo às autoridades competentes a devida apuração.

A CBF também pediu ao MP a adoção de medidas na esfera cível e coletiva contra Domenico, outros dirigentes eventualmente envolvidos e a própria Gaviões da Fiel, nos termos da Lei Geral do Esporte, inclusive com a avaliação de providências voltadas à responsabilização da torcida organizada e de seus dirigentes.

A CBF reafirma sua confiança nas instituições responsáveis pela investigação dos fatos. E reitera que não tolerará qualquer ato de intimidação, ameaça ou violência contra integrantes da arbitragem, profissionais essenciais para a integridade e a credibilidade das competições do futebol brasileiro."

Por fim, o ambiente em São Paulo permanece tenso enquanto as autoridades avaliam as medidas cautelares solicitadas. O Corinthians entra em campo nesta sexta-feira (30) contra o Mirassol. Os jogadores estão pressionados pela luta contra a zona de rebaixamento, enquanto a arbitragem contará com esquema especial de vigilância.