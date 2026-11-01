Voo repatria 85 brasileiros deportados dos Estados Unidos

Grupo desembarcou no Aeroporto de Confins na madrugada de sábado (31) - (crédito: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press)

Um voo com 85 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na madrugada de sábado (31/10). A aeronave pousou por volta de 1h50. Os passageiros foram recebidos por equipes do programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). A informação foi confirmada em nota pelo MDHC.

A deportação foi realizada pelo governo norte-americano. No Brasil, o atendimento aos repatriados é coordenado pelo MDHC, em parceria com órgãos federais e outras instituições. A operação tem como objetivo garantir os direitos dos passageiros e oferecer assistência durante o retorno ao país.

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Depois dos primeiros procedimentos no aeroporto, os brasileiros foram encaminhados para um hotel parceiro, onde funciona uma estrutura temporária de acolhimento. No local, eles recebem alimentação, kits de higiene, assistência em saúde, apoio psicossocial e orientações para retornar aos municípios de destino.

Segundo Bryan Sempértegui Rodas, assistente de operação, a agilidade no atendimento e a atenção às necessidades dos passageiros são fundamentais para a operação. Ele destacou que o objetivo é garantir que o retorno ao Brasil ocorra com assistência e respeito à dignidade humana.

O grupo era formado por 69 homens e 16 mulheres. A idade média dos passageiros era de 34 anos, e a maior parte tinha entre 30 e 39 anos. Entre os repatriados também estavam quatro crianças e adolescentes, com idades entre zero e 14 anos, e uma pessoa idosa.