Corpo de jovem carbonizado desaparece do IML e velório é cancelado

Nas redes sociais, familiares e amigos manifestaram indignação com o caso - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Os restos mortais de um jovem de 22 anos encontrado carbonizado desapareceram do Instituto Médico Legal (IML) de Suzano, em São Paulo, onde deveriam estar após realização de uma perícia na capital paulista. Com isso, a família ficou impossibilitada de realizar o velório do jovem, que estava previsto para domingo, 1º.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) afirmou que a direção do Instituto Médico Legal determinou a apuração dos procedimentos relativos aos restos mortais calcinados. "Não há confirmação de extravio", afirmou a pasta.

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Conforme apurado pela reportagem, os restos mortais de Kewin dos Santos Nunes teriam sido encaminhados para Suzano após passarem por perícia no IML Central, localizado na cidade de São Paulo.

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Após pedido da família para retirada imediata do material para realização do velório, o IML de Suzano não localizou os restos mortais do jovem e registrou boletim de ocorrência.

"As unidades vão conferir os registros e o encaminhamento do material, respeitando a cadeia de custódia e as exigências legais e sanitárias", afirmou a SSP.

A secretaria acrescentou que a família será orientada sobre a retirada dos restos mortais passíveis de entrega após a verificação. Até a última atualização, porém, ainda não havia novidades quanto a isso.

Nas redes sociais, familiares e amigos manifestaram indignação com o caso. O velório estava inicialmente previsto para domingo, mas teve de ser cancelado.

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"Seguimos sofrendo, esperando respostas e pedindo justiça. Porque ele merece respeito, merece dignidade e, acima de tudo, merece descansar", diz publicação feita por uma tia do jovem.

À TV Diário, afiliada da TV Globo, Patricia dos Santos Nunes, mãe de Kewin, desabafou após ter sido informada da não localização dos restos mortais do filho. "Pode ter sido até jogado no lixo", disse.

O corpo de Kewin foi encontrado carbonizado em agosto, dentro de um carro incendiado em uma estrada em Suzano. Letícia Oliveira, noiva da vítima, manifestou-se nas redes sociais na época. "Quero acreditar que você está em um lugar bom", escreveu.

"Obrigada por tudo. Pelo nosso amor, pela nossa história, pelo nosso pequeno infinito. Eu vou te amar até o meu último suspiro", acrescentou Letícia.