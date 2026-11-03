Veja quais são os próximos feriados em 2026, inclusive as emendas de folga

O ano de 2026 está chegando ao fim, mas ainda reserva três feriados nacionais para os brasileiros. Para quem já está planejando os próximos dias de descanso, duas das datas restantes serão celebradas em sextas-feiras, o que pode garantir um fim de semana prolongado.

O próximo feriado será em 15 de novembro, quando é comemorada a Proclamação da República. Neste ano, a data cai em um domingo e não representa uma folga prolongada para quem já não trabalha nesse dia da semana.

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Na semana seguinte, em 20 de novembro, será celebrado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data cai em uma sexta-feira e permite três dias consecutivos de descanso para trabalhadores que não atuam aos fins de semana.

Já em dezembro, o último feriado nacional do ano será o Natal, celebrado em 25 de dezembro, também em uma sexta-feira. Assim como em novembro, a data possibilita um fim de semana prolongado.

Confira os próximos feriados nacionais de 2026

15 de novembro (domingo): Proclamação da República;

20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

25 de dezembro (sexta-feira): Natal.

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Pontos facultativos no fim do ano

Além dos feriados nacionais, o calendário prevê dois pontos facultativos em dezembro, nas vésperas de Natal e Ano Novo. Em 24 de dezembro, quinta-feira, e em 31 de dezembro, também quinta-feira, o ponto facultativo começa a partir das 13h.

As datas podem representar uma oportunidade de descanso antecipado, mas a liberação depende das regras adotadas por cada órgão ou empregador.

Vale lembrar que o funcionamento de determinados serviços pode ser mantido durante os feriados, especialmente em atividades essenciais. Para trabalhadores convocados, a compensação ou o pagamento pelo serviço deve seguir a legislação e as normas coletivas aplicáveis.