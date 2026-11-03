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MATO GROSSO DO SUL

Mulher morre e homem desaparece após caminhonete cair em rio no MS por engano

Polícia Civil descarta indícios de crime e aponta que motorista pode ter confundido rampa de acesso ao rio com estrada alagada; mulher foi encontrada morta e homem segue desaparecido

Caminhonete onde casal desapareceu no Rio Ivinhema é flagrada por câmeras de segurança antes de submergir - (crédito: Reprodução/X)
Caminhonete onde casal desapareceu no Rio Ivinhema é flagrada por câmeras de segurança antes de submergir - (crédito: Reprodução/X)

Uma mulher morreu e um homem está desaparecido após uma caminhonete Chevrolet S10 cair no Rio Ivinhema, na região da ponte de Angélica, em Mato Grosso do Sul. O caso é investigado pela Polícia Civil (PM-MS) como um acidente. Segundo informações repassadas pela corporação ao Correio, o motorista teria confundido a rampa de acesso ao rio com um trecho de estrada alagada. O caso ocorreu na noite deste domingo (1º/11).

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A análise de imagens do ocorrido indica que, poucos segundos depois de entrar na água, o condutor tentou manobrar o veículo para retornar. A perícia também não encontrou sinais de que as vítimas tenham sido colocadas à força na caminhonete ou de que tenha ocorrido violência entre o casal.

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De acordo com a Polícia Civil, os registros analisados apontam que os dois permaneceram dentro da S10 durante o afundamento. A corporação afirma que, até o momento, não há indícios de feminicídio, suicídio ou outra ação criminosa.

O corpo de Estela Thomazetto foi localizado no interior da caminhonete. A segunda vítima segue desaparecida. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas no Rio Ivinhema.

A Polícia Civil acompanha a ocorrência e ressalta que as circunstâncias do acidente ainda estão em apuração.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 03/11/2026 18:46 / atualizado em 03/11/2026 18:59
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