Mulher morre e homem desaparece após caminhonete cair em rio no MS por engano

Caminhonete onde casal desapareceu no Rio Ivinhema é flagrada por câmeras de segurança antes de submergir - (crédito: Reprodução/X)

Uma mulher morreu e um homem está desaparecido após uma caminhonete Chevrolet S10 cair no Rio Ivinhema, na região da ponte de Angélica, em Mato Grosso do Sul. O caso é investigado pela Polícia Civil (PM-MS) como um acidente. Segundo informações repassadas pela corporação ao Correio, o motorista teria confundido a rampa de acesso ao rio com um trecho de estrada alagada. O caso ocorreu na noite deste domingo (1º/11).

A análise de imagens do ocorrido indica que, poucos segundos depois de entrar na água, o condutor tentou manobrar o veículo para retornar. A perícia também não encontrou sinais de que as vítimas tenham sido colocadas à força na caminhonete ou de que tenha ocorrido violência entre o casal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

De acordo com a Polícia Civil, os registros analisados apontam que os dois permaneceram dentro da S10 durante o afundamento. A corporação afirma que, até o momento, não há indícios de feminicídio, suicídio ou outra ação criminosa.

O corpo de Estela Thomazetto foi localizado no interior da caminhonete. A segunda vítima segue desaparecida. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas no Rio Ivinhema.

A Polícia Civil acompanha a ocorrência e ressalta que as circunstâncias do acidente ainda estão em apuração.