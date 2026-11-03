Porsche atinge Kwid, provoca capotamento e motorista foge em Florianópolis

Um acidente envolvendo um Porsche e um Renault Kwid deixou três pessoas feridas na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, no domingo (1º/11). Após atingir o veículo menor e provocar o capotamento, o motorista do carro de luxo deixou o local sem prestar socorro às vítimas. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A colisão foi registrada por uma câmera instalada em outro automóvel. As imagens mostram o Porsche atingindo a traseira do Kwid, que perde o controle, é lançado em direção ao canteiro central da avenida e capota.

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Segundo informações do g1, o motorista do Porsche foi identificado pela polícia como um homem de 28 anos, morador do bairro Capoeiras, na região continental da capital catarinense. Até o momento, ele não foi localizado. Segundo a corporação, não há mandado de prisão expedido contra o suspeito. O nome dele não foi divulgado.

Além do condutor, outras três pessoas estavam no Porsche. Depois do acidente, o veículo foi encontrado abandonado na Rua 7 de Setembro, no Centro de Florianópolis.

No Renault Kwid, viajavam duas mulheres e um homem, todos com cerca de 60 anos. Os três ocupantes ficaram feridos e receberam atendimento de equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Governador Celso Ramos. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do estado e aguarda retorno. A instituição apura as circunstâncias do acidente e a fuga do motorista.