Santa Catarina e Rio Grande do Sul enfrentam novos temporais após mortes

Os municípios gaúchos e catarinenses estão em alerta por causa das fortes chuvas que, por ora, deixaram quatro mortos nos dois estados. No Rio Grande do Sul, são 123 cidades afetadas, desde o domingo, por vendavais, granizo, chuvas intensas, enxurradas, raios, alagamentos ou deslizamentos. O mau tempo deixou 25 feridos no estado, sendo 15 apenas na cidade de Nova Prata. Em Santa Catarina, 44 localidades decretam situação de emergência e 109 registram ocorrências devido aos fenômenos climáticos — 12 solicitaram itens de assistência humanitária. Segundo a Defesa Civil, após o tempo ter voltado a ficar estável ontem, os temporais devem voltar hoje e podem atingir todas as regiões do estado, prologando-se até amanhã.
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No Rio Grande do Sul, foi encontrado o corpo de um motociclista de 44 anos que havia desaparecido na quarta-feira, no município de Sagrada Família. Na cidade de Cacique Doble, o cadáver de uma mulher de 71 anos foi localizado próximo a um rio. A Defesa Civil municipal informou que ela morava sozinha perto do local. No estado, cerca de 50 mil pessoas foram prejudicadas, e havia 93 pessoas desabrigadas e 235 desalojadas até o início da tarde de ontem. Dez casas foram destruídas e uma pessoa segue desaparecida.
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Em Santa Catarina, uma das mortes foi em Rio Negrinho — um homem não resistiu ao impacto da queda da estrutura de um posto de combustível. Em Xanxerê, uma mulher de 46 anos não resistiu a um choque elétrico depois do rompimento de um cabo de alta tensão. Os dois óbitos ocorreram depois da passagem de dois tornados, quarta-feira, no oeste catarinense.
Dos dois estados, Santa Catarina é o que foi mais afetado. O saldo da passagem dos fenômenos climáticos foi de destelhamentos, veículos tombados, obstruções em estradas, danos em instalações do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e de empresas, quedas de árvores e danos na rede elétrica. No caso de Chapecó, o tornado atingiu o aeroporto da cidade — que está com as operações suspensas por tempo indeterminado — e afetou 2,4 mil residências.
Hospital é atingido
Ainda no oeste catarinense, em Tunápolis o hospital municipal teve o centro cirúrgico destruído e 11 pacientes precisaram ser remanejados. Já em Belmonte, duas crianças ficaram feridas.
Na região do meio-oeste, Fraiburgo soma 891 casas afetadas pelos vendavais com o granizo que aconteceram domingo e quarta-feira. Em Zortéa, um abrigo público foi aberto para atender 10 desabrigados e 12 desalojados. Na região, a tempestade danificou os telhados de Posto de Saúde Central, escolas e de outras edificações. Quatro rodovias estaduais chegaram a ser interditadas.
Em Rio Negrinho, onde houve uma das mortes, 82 casas foram comprometidas e cinco vias tiveram de ser fechadas — quatro pessoas ficaram desalojadas. Houve danos em residências, indústrias e nas redes de energia elétrica e internet. Em Canoinhas, os ventos fortes destelharam três escolas e 30 residências.
No Planalto Serrano, o vendaval com granizo, seguido do transbordamento do Rio Carah, afetou 96 habitações em Lages. Saldo de 24 desalojados, 12 desabrigados e 14 vias interditadas.
Na região do Alto Vale do Itajaí, as intensas chuvas provocaram alagamentos, elevação dos níveis dos rios e interdições de vias. Em Rio do Sul, os bombeiros foram acionados e resgataram 30 crianças e adultos ilhados. Pelo menos 30 famílias estão desabrigadas.
Já em Aurora, a elevação do Rio Itajaí do Sul deixou quatro localidades isoladas. Em Agronômica, cinco residências foram inundadas, um deslizamento de encosta atingiu uma estrada e 12 pessoas ficaram desalojadas.
*Estagiária sob supervisão de Fabio Grecchi
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