Santa Catarina e Rio Grande do Sul enfrentam novos temporais após mortes

Cobertura de um posto de combustível desabou em Rio Negrinho e acertou um homem, que não resistiu aos ferimentos. Um tornado passou pelo município - (crédito: Defesa Civil de Santa Catarina )

Os municípios gaúchos e catarinenses estão em alerta por causa das fortes chuvas que, por ora, deixaram quatro mortos nos dois estados. No Rio Grande do Sul, são 123 cidades afetadas, desde o domingo, por vendavais, granizo, chuvas intensas, enxurradas, raios, alagamentos ou deslizamentos. O mau tempo deixou 25 feridos no estado, sendo 15 apenas na cidade de Nova Prata. Em Santa Catarina, 44 localidades decretam situação de emergência e 109 registram ocorrências devido aos fenômenos climáticos — 12 solicitaram itens de assistência humanitária. Segundo a Defesa Civil, após o tempo ter voltado a ficar estável ontem, os temporais devem voltar hoje e podem atingir todas as regiões do estado, prologando-se até amanhã.

No Rio Grande do Sul, foi encontrado o corpo de um motociclista de 44 anos que havia desaparecido na quarta-feira, no município de Sagrada Família. Na cidade de Cacique Doble, o cadáver de uma mulher de 71 anos foi localizado próximo a um rio. A Defesa Civil municipal informou que ela morava sozinha perto do local. No estado, cerca de 50 mil pessoas foram prejudicadas, e havia 93 pessoas desabrigadas e 235 desalojadas até o início da tarde de ontem. Dez casas foram destruídas e uma pessoa segue desaparecida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em Santa Catarina, uma das mortes foi em Rio Negrinho — um homem não resistiu ao impacto da queda da estrutura de um posto de combustível. Em Xanxerê, uma mulher de 46 anos não resistiu a um choque elétrico depois do rompimento de um cabo de alta tensão. Os dois óbitos ocorreram depois da passagem de dois tornados, quarta-feira, no oeste catarinense.

Dos dois estados, Santa Catarina é o que foi mais afetado. O saldo da passagem dos fenômenos climáticos foi de destelhamentos, veículos tombados, obstruções em estradas, danos em instalações do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e de empresas, quedas de árvores e danos na rede elétrica. No caso de Chapecó, o tornado atingiu o aeroporto da cidade — que está com as operações suspensas por tempo indeterminado — e afetou 2,4 mil residências.

Hospital é atingido

Ainda no oeste catarinense, em Tunápolis o hospital municipal teve o centro cirúrgico destruído e 11 pacientes precisaram ser remanejados. Já em Belmonte, duas crianças ficaram feridas.

Na região do meio-oeste, Fraiburgo soma 891 casas afetadas pelos vendavais com o granizo que aconteceram domingo e quarta-feira. Em Zortéa, um abrigo público foi aberto para atender 10 desabrigados e 12 desalojados. Na região, a tempestade danificou os telhados de Posto de Saúde Central, escolas e de outras edificações. Quatro rodovias estaduais chegaram a ser interditadas.

Em Rio Negrinho, onde houve uma das mortes, 82 casas foram comprometidas e cinco vias tiveram de ser fechadas — quatro pessoas ficaram desalojadas. Houve danos em residências, indústrias e nas redes de energia elétrica e internet. Em Canoinhas, os ventos fortes destelharam três escolas e 30 residências.

No Planalto Serrano, o vendaval com granizo, seguido do transbordamento do Rio Carah, afetou 96 habitações em Lages. Saldo de 24 desalojados, 12 desabrigados e 14 vias interditadas.

Na região do Alto Vale do Itajaí, as intensas chuvas provocaram alagamentos, elevação dos níveis dos rios e interdições de vias. Em Rio do Sul, os bombeiros foram acionados e resgataram 30 crianças e adultos ilhados. Pelo menos 30 famílias estão desabrigadas.

Já em Aurora, a elevação do Rio Itajaí do Sul deixou quatro localidades isoladas. Em Agronômica, cinco residências foram inundadas, um deslizamento de encosta atingiu uma estrada e 12 pessoas ficaram desalojadas.

*Estagiária sob supervisão de Fabio Grecchi Saiba Mais Brasil BookTok: 45% dos leitores no TikTok já compraram livros após recomendação

BookTok: 45% dos leitores no TikTok já compraram livros após recomendação Brasil Governo Federal anuncia que comunidades urbanas e favelas agora possuem CEP

Governo Federal anuncia que comunidades urbanas e favelas agora possuem CEP Brasil Irmã da campeã olímpica de vôlei Sheilla Castro morre em acidente em MG

Irmã da campeã olímpica de vôlei Sheilla Castro morre em acidente em MG Brasil Brasil assina compromisso para eliminar acúmulo de lixo espacial



