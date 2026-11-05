Cidade charmosa do norte de Minas completa 149 anos às margens do São Francisco

O escritor João Guimarães Rosa imortalizou o município são-franciscano com a citação "E a formosa cidade de São Francisco, a quem o rio olha com tanto amor". Situada no Norte de Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco, a localidade conta com 52.762 habitantes segundo o Censo 2022 do IBGE e estimativa de 54,2 mil residentes para 2026, ocupando a quarta maior população da mesorregião.
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Com extensão territorial de 3.308,1 km², o município fica a 441 km de Brasília e a 589 km de Belo Horizonte. Os indicadores oficiais apontam índice de desenvolvimento humano médio de 0,638 e produto interno bruto per capita de R$ 16.286,13.
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Desafios e oportunidades do desenvolvimento regional
Origem e emancipação
A ocupação regional iniciou no final do século 17, impulsionada pela navegação fluvial, expedições de bandeiras e fazendas de gado. O povoado original recebeu a denominação de Pedras dos Angicos, também conhecido como Pedras de Cima.
Em 1831, a localidade alcançou o status de vila sob o nome de Vila Risonha de São Romão, desmembrando-se de Paracatu. A emancipação política ocorreu em 5 de novembro de 1877, pela Lei Provincial número 2.416, quando a localidade recebeu a categoria de cidade e assumiu o nome definitivo de São Francisco.
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Produção e infraestrutura
A economia concentra atividades no setor primário, no comércio e no funcionalismo público. O município figura historicamente entre os maiores produtores de gado de leite e corte do Norte mineiro, com presença de agricultura familiar e lavouras temporárias.
O deslocamento para cidades da margem esquerda, como Pintópolis e Urucuia, rumo ao Noroeste de Minas e ao Distrito Federal, dependeu historicamente do transporte por balsas. A implantação da ponte sobre o rio na rodovia MG-402 busca suprir essa demanda para aperfeiçoar o fluxo logístico e o escoamento da produção rural.
Expressões culturais e turismo
A identidade barranqueira, também denominada barriga-verde, reúne raízes indígenas, africanas e portuguesas. O trabalho artesanal preserva a produção de carrancas e as peças confeccionadas em barro e fibras vegetais pela comunidade quilombola de Buriti do Meio.
O acervo histórico e religioso contempla a Igreja Matriz de São José, edificada em 1890 com cruzeiro frontal, e a Igrejinha de São Félix, que abriga imagens importadas de Portugal no século XIX. A comunidade promove celebrações como as festas de Nossa Senhora Aparecida em outubro e folias de reis.
Na orla municipal, o pôr do sol serve de referência paisagística no Vale do São Francisco, atraindo atividades de pesca esportiva e turismo contemplativo.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.