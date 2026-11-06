Vídeo: Carro invade loja após motorista dormir ao volante em Manaus

A Perícia Criminal esteve no estabelecimento comercial para apurar as circunstâncias e os danos causados pelo acidente - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um carro atingiu uma loja de roupas na Avenida João Valério, no bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus (AM), na quinta-feira (5/11). Uma funcionária do estabelecimento sofreu escoriações no ombro e precisou de atendimento médico.

De acordo com informações repassadas à 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a motorista relatou aos policiais que havia adormecido ao volante, perdendo o controle do veículo antes de atingir o comércio.

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Segundo apuração da TV Globo, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e prestou os primeiros socorros à funcionária ainda no local. Não há informações sobre a necessidade de encaminhamento ao hospital nem sobre seu estado de saúde após o atendimento.

A Perícia Criminal, informou a emissora, também compareceu ao estabelecimento para examinar o local e investigar as circunstâncias do acidente.

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