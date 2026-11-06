Brasil pode registrar 860 mil casos de dengue em 2027

As orientações são eliminar água parada em vasos, pneus, calhas e recipientes, e procurar atendimento ao primeiro sinal de febre, dor no corpo ou manchas na pele, - (crédito: Reprodução/YouTube/Ministério da Saúde)

O Brasil poderá registrar cerca de 860 mil casos de dengue em 2027, com pico estimado de 40 mil ocorrências em abril. A projeção foi apresentada nesta sexta-feira (6/11), durante o webinário Preparação para a Temporada de Dengue 2027, e integra um relatório elaborado por mais de 130 pesquisadores de oito países.

A estimativa varia entre 560 mil e 1,6 milhão de casos, considerando uma margem de incerteza de 80%. O cenário é semelhante ao previsto para 2025 e 2026, apesar da expectativa de um super El Niño no próximo verão.

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O levantamento faz parte do Desafio de Previsão de Dengue InfoDengue–Mosqlimate (IMDC), que reuniu 27 equipes e 22 modelos de previsão. Para o pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV) e do Mosqlimate, Flávio C. Coelho, a iniciativa permite transformar dados científicos em ferramentas para a gestão pública.

Já Claudia Codeço, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e coordenadora do InfoDengue, ressalta que a projeção não indica uma epidemia semelhante à de 2024, mas exige preparação. “É o momento de organizar a rede e intensificar a prevenção”, afirma.

Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Acre e Minas Gerais apresentam tendência de aumento nos casos em relação à temporada anterior.

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Nos demais estados, a previsão é de estabilidade ou redução. Sobre o El Niño, três modelos consideraram variáveis climáticas, mas apresentaram resultados divergentes. Por isso, os especialistas recomendam acompanhar os efeitos do fenômeno e utilizar previsões de curto prazo para orientar medidas de contingência.

O relatório também estima mais de 90 mil casos prováveis de chikungunya no país. A previsão aponta aumento no Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba, Sergipe, Piauí, nos três estados do Sul, em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O Espírito Santo ficou fora da análise devido a inconsistências nos dados de notificação. Para prevenir as duas doenças, os pesquisadores orientam eliminar recipientes com água parada, como vasos, pneus e calhas, e procurar atendimento de saúde diante de sintomas como febre, dores no corpo e manchas na pele.