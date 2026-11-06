Eventos climáticos afetam 83,6% das regiões turísticas brasileiras

A crise climática afetou 83,6% das regiões turísticas brasileiras nos últimos 35 anos. É o que diz o estudo “Eventos climáticos extremos no turismo brasileiro: o confronto entre os impactos e as (re)ações”, produzido por pesquisadores do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (UnB). O levantamento apontou que, entre 2020 e 2025, das 360 regiões mapeadas, 301 passaram por algum desastre ambiental.

O estudo identificou, no entanto, um paradoxo estrutural. Durante o período, embora secas, inundações e deslizamentos tenham crescido acentuadamente, as políticas públicas de turismo continuaram negligenciando a crise climática. Segundo o levantamento, as respostas à crise ambiental são focadas na rápida recuperação econômica e na atração de visitantes.

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Os principais eventos registrados incluem inundações, secas, deslizamentos de terra e temporais ou incêndios. O Sul e o Sudeste são as regiões mais afetadas. Em 35 anos, o Sul passou por 26 eventos climáticos, sendo atingido predominantemente por inundações severas e temporais recorrentes. Já no Sudeste, foram 19 eventos, com deslizamentos de terra resultantes de chuvas intensas e pela erosão da faixa costeira devido à elevação do nível do mar.

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No Nordeste, secas severas no interior e inundações ou avanço do mar no litoral atingiram a região em 14 eventos. No Norte, foram 10 eventos de secas e estiagens severas. O Centro-Oeste foi o menos afetado, com apenas 4 eventos climáticos de seca prolongada e incêndios florestais.

Ao mesmo tempo em que a crise climática se intensifica, o fluxo turístico também aumenta. Em 2025, 9 milhões de estrangeiros visitaram o país, número que cresce desde 2024. Na década anterior, aproximadamente 6 milhões de turistas visitavam o Brasil por ano.

Plano Clima

Apesar disso, o estudo é otimista em relação ao Plano Clima 2024-2035, que pode abrir caminhos essenciais para a construção de um turismo resiliente e regenerativo. No entanto, isso ainda exigirá mais conhecimento científico, debate e engajamento de líderes, profissionais, gestores públicos, comunidades e turistas, segundo os pesquisadores.

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O Plano Clima é um instrumento multissetorial organizado nos eixos de Adaptação, Mitigação e Estratégias Transversais. A inserção do turismo no plano busca promover um novo tipo de atividade turística, direcionando o setor para a resiliência climática e a governança socioambiental em substituição ao foco exclusivo em metas numéricas de crescimento.

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