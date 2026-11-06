Caso Franciele Gawleta: mãe é presa e polícia apura assassinato dos filhos

Franciele Gawleta, mãe suspeita de matar os dois filhos, foi presa pela Polícia Militar do Paraná - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Militar do Paraná prendeu Franciele Gawleta, mãe de duas crianças, de 1 e 5 anos, que foram encontradas mortas dentro de um carro abandonado em uma ponte entre os municípios de Bandeirantes e Itambaracá, no Paraná. A mulher é suspeita de ter cometido os assassinatos.

Declarações sobre a apuração

O delegado Denner Roque, da Polícia Civil (PC-PR), afirmou à RPC que Franciele teria confessado o crime aos policiais militares que atenderam a ocorrência.

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A defesa contesta essa declaração e relata que a polícia se apoia em um vídeo extraoficial não anexado ao processo. Conforme a advogada Nadia Guaita Calixto Alves, Franciele ficou em silêncio durante o depoimento prestado à Polícia Civil.

Roque informou que os investigadores apuram uma hipótese específica: a disputa judicial mantida entre os pais pela guarda das crianças. O procedimento corre sob segredo de Justiça.

Manifestação da defesa técnica

A representação jurídica de Franciele sustenta que as apurações ocorrem no devido processo legal e que todas as versões serão devidamente contraditadas e comprovadas nos autos.

A assessoria jurídica divulgou a nota oficial na íntegra:

“A assessoria jurídica da acusada, FRANCIELE GAWLETA, vem, diante dos noticiários veiculados pela imprensa, esclarecer que os acontecimentos estão sendo apurados no devido processo legal, oportunidade em que todas as alegações serão devidamente contraditadas e comprovadas, com base na verdade real e nos elementos constantes dos autos.

A Sra. Franciele tem total confiança nas instituições e no Poder Judiciário, bem como presta seu compromisso com a cooperação integral face às autoridades competentes.

Salientamos que precipitadas conclusões emitidos neste momento revelam-se prematuras, especulativas, temerárias e prejudiciais aos direitos fundamentais da personalidade e à garantia constitucional da presunção de inocência.

Por fim, a defesa permanece à disposição da imprensa séria para prestar os esclarecimentos que forem cabíveis, dentro dos limites éticos da advocacia e do sigilo processual".

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.