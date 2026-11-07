Prédio que desabou no Brás estava com a vistoria dos Bombeiros pendente

Entre as hipóteses levantadas para explicar o acidente está a sobrecarga da estrutura. - (crédito: Divulgação/Polícia Militar)

As vítimas do desabamento de um prédio de quatro andares no Brás, região central de São Paulo, seguem sob atendimento neste sábado (7/11), após o acidente que mobilizou equipes de resgate. O prédio, localizado na Rua Maria Joaquina, abrigava trabalhadores e armazenava mercadorias. Ao todo, 35 pessoas estavam no local no momento do desabamento. Oito conseguiram deixar o prédio por conta própria, enquanto outras 27 foram retiradas pelas equipes de emergência. O prédio desabou na noite desta sexta-feira (6/11).

Um dos pontos que chamaram a atenção das autoridades foi a situação documental do edifício. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a construção não tinha Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), certificado que comprova o atendimento às normas de prevenção e combate a incêndios.

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Entre as hipóteses levantadas para explicar o acidente está a sobrecarga da estrutura. A suspeita é de que o armazenamento de grandes quantidades de tecidos e outros materiais nos pavimentos superiores e no mezanino possa ter contribuído para a queda.