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TRAGÉDIA

Prédio que desabou no Brás estava com a vistoria dos Bombeiros pendente

Prédio de quatro andares não tinha Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; hipótese inicial é de que o excesso de mercadorias armazenadas tenha contribuído para o colapso da estrutura

Entre as hipóteses levantadas para explicar o acidente está a sobrecarga da estrutura. - (crédito: Divulgação/Polícia Militar)
Entre as hipóteses levantadas para explicar o acidente está a sobrecarga da estrutura. - (crédito: Divulgação/Polícia Militar)

As vítimas do desabamento de um prédio de quatro andares no Brás, região central de São Paulo, seguem sob atendimento neste sábado (7/11), após o acidente que mobilizou equipes de resgate. O prédio, localizado na Rua Maria Joaquina, abrigava trabalhadores e armazenava mercadorias. Ao todo, 35 pessoas estavam no local no momento do desabamento. Oito conseguiram deixar o prédio por conta própria, enquanto outras 27 foram retiradas pelas equipes de emergência. O prédio desabou na noite desta sexta-feira (6/11).

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Um dos pontos que chamaram a atenção das autoridades foi a situação documental do edifício. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a construção não tinha Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), certificado que comprova o atendimento às normas de prevenção e combate a incêndios. 

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Entre as hipóteses levantadas para explicar o acidente está a sobrecarga da estrutura. A suspeita é de que o armazenamento de grandes quantidades de tecidos e outros materiais nos pavimentos superiores e no mezanino possa ter contribuído para a queda. 

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 07/11/2026 11:30 / atualizado em 07/11/2026 11:31
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