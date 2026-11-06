Prédio de pequeno porte desaba no Brás e deixa feridos

P´redio desaba no Brás, bairro de São Paulo cohecido pelo comércio popular - (crédito: Divulgação/Polícia Militar)

Um prédio de pequeno porte desabou, no início da noite desta sexta-feira (6/11), na rua Maria Joaquina, número 192, no Brás, no centro de São Paulo (SP). As causas do desabamento não foram esclarecidas.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP), 48 homens foram acionados para lidar com a ocorrência, às 18h38, além de 16 viaturas.

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De acordo com informações do portal g1, o prédio, de quatro andares, deixou 20 vítimas. Ainda não há registro de mortes.

Além disso, outras 17 pessoas, com ferimentos leves, já saíram do local e recebem atendimento da corporação. Uma loja de roupas funcionava no local.









