Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (6/11), oito loterias: os concursos 3082 da Mega-Sena; o 7161 da Quina; o 3029 da Dupla Sena; o 3823 da Lotofácil; o 2996 da Lotomania, o 405 da +Milionária, o 1341 do Dia de Sorte e o 919 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 53,8 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04-16-23-24-38-44.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03-06-07-08-10-11-15-16-17-18-20-21-22-23-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,2 milhão, teve os seguintes números sorteados: 48-53-68-71-79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 112 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01-15-21-32-34-41. Os trevos sorteados foram: 3-4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 10-19-20-33-35-46 no primeiro sorteio; 10-12-22-25-38-41 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 11,1 milhões no primeiro sorteio; e R$ 121,2 mil no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 200 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 1

Coluna 3: 9

Coluna 4: 5

Coluna 5: 4

Coluna 6: 2

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 11-13-16-25-29-34-35-36-39-40-49-63-66-76-77-83-90-92-93-95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da

Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania /wps/portal/loterias/landing/lotomania

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 2,8 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05-14-17-20-22-25-29. O mês da sorte é 05-maio.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte











