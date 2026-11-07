Mega-Sena acumula e terá prêmio de R$ 60 milhões

O concurso 3082 da Mega-Sena, sorteado nesta sexta-feira (6/11), não contou com ganhadores na faixa principal. Em razão da ausência de acertadores, o prêmio, acumulado, foi à casa dos R$ 60 milhões. O novo sorteio será realizado neste domingo (8/11), às 11h. Apostas simples podem ser feitas até às 22h de sábado. Já o bolão oficial digital, até às 10h45 de domingo.

Apesar da falta de de vencedores, 81 apostas acertaram cinco números, ou seja, completaram a quinta. Os felizardos levaram para casa o montante de R$ 20.116,27 mil cada um.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além disso, outras 4.527 apostas acertaram quatro dos seis números totais. Com isso, ganharam R$ 514,19 cada. As dezenas sorteadas foram: 04 - 16 - 23 - 24 - 38 - 44.

Saiba Mais Brasil Tribunal volta a proibir três sites de apostas autorizados por desembargadora

Tribunal volta a proibir três sites de apostas autorizados por desembargadora Brasil Mulher compra apartamento em leilão em MG e encontra corpo da antiga moradora em cima da cama

Mulher compra apartamento em leilão em MG e encontra corpo da antiga moradora em cima da cama Brasil Prédio de pequeno porte desaba no Brás e deixa feridos

Prédio de pequeno porte desaba no Brás e deixa feridos Brasil Papa Leão XIV abençoa o Brasil e Lula reforça convite para visita

Papa Leão XIV abençoa o Brasil e Lula reforça convite para visita Brasil Cidade capixaba celebra 45 anos com tradição tropeira e cafés especiais

Cidade capixaba celebra 45 anos com tradição tropeira e cafés especiais Brasil Eventos climáticos afetam 83,6% das regiões turísticas brasileiras



