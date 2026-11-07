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LOTERIAS

Mega-Sena acumula e terá prêmio de R$ 60 milhões

Concurso 3082, sorteado nesta sexta-feira (6/11), não contou com ganhadores na faixa principal

19/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Mega sena acumulada 180 milhões. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
19/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Mega sena acumulada 180 milhões. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O concurso 3082 da Mega-Sena, sorteado nesta sexta-feira (6/11), não contou com ganhadores na faixa principal. Em razão da ausência de acertadores, o prêmio, acumulado, foi à casa dos R$ 60 milhões. O novo sorteio será realizado neste domingo (8/11), às 11h. Apostas simples podem ser feitas até às 22h de sábado. Já o bolão oficial digital, até às 10h45 de domingo. 

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Apesar da falta de de vencedores, 81 apostas acertaram cinco números, ou seja, completaram a quinta. Os felizardos levaram para casa o montante de R$ 20.116,27 mil cada um. 

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Além disso, outras 4.527 apostas acertaram quatro dos seis números totais. Com isso, ganharam R$ 514,19 cada. As dezenas sorteadas foram: 04 - 16 - 23 - 24 - 38 - 44.

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 07/11/2026 00:32
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