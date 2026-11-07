Tempestades e ventos atingem Rio de Janeiro neste sábado (07/11)

Tempestades e ventos causaram alagamentos na região metropolitana do Rio de Janeiro na tarde deste sábado (07/11). Segundo o sistema de alerta do estado, todas as zonas da cidade, além da Baixada Fluminense sofrem com fortes chuvas.

A Defesa Civil enviou aos moradores por SMS e WhatsApp um aviso de “Alerta Extremo” de perigo para alagamentos. Segundo a corporação, o município do Rio entrou no nível 2 do estágio operacional, com alto risco de ocorrências de alto impacto na cidade. Ainda há a possibilidade de nova mudança de estágio. O risco é medido até o nível 5.

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“A Defesa Civil enviou alertas via SMS e WhatsApp para a população às 14h43 e alerta via Cellbroadcast às 15h44. Uma sirene foi acionada na Comunidade Comandante Luiz Souto, no Tanque/Praça Seca, em Jacarepaguá”, disse nota do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio).

O Aeroporto Internacional do Rio - Galeão já registrou o redirecionamento de 4 voos para outro aeroporto. Até o momento, nenhum voo foi cancelado.