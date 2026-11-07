Helicóptero cai em fazenda no Sul de Minas e deixa cinco feridos

O acidente aconteceu por volta das 13h - (crédito: CBMMG)

Um helicóptero caiu na Fazenda Teodoro, na zona rural de Passos, no Sul de Minas, na tarde deste sábado (7/11). Cinco pessoas ficaram feridas e precisaram ser resgatadas por equipes de emergência.

O acidente aconteceu por volta das 13h. Inicialmente, as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) apontavam que as cinco vítimas estariam em estado grave. No entanto, em seguida, os militares confirmaram que o resgate havia sido concluído e esclareceram que nenhuma delas estava em estado crítico. Elas foram transportadas para a Santa Casa de Passos, estáveis e conscientes.

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Além dos bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram deslocadas para o local.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da queda nem a identidade das vítimas.