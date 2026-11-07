Buscas por vítimas continuam após desabamento de prédio no Brás

A quantidade de material acumulado provocou uma intensa nuvem de poeira, que chegou a atingir áreas próximas ao local. - (crédito: Divulgação/Polícia Militar)

As equipes do Corpo de Bombeiros continuam, neste sábado (7/11), os trabalhos de retirada dos escombros e buscas no prédio que desabou sexta-feira (6), no Brás, região central de São Paulo. A operação conta com duas retroescavadeiras e caminhões para remover grandes partes da estrutura. Durante os trabalhos, também foram retirados rolos de tecido que estavam armazenados no imóvel. A quantidade de material acumulado provocou uma intensa nuvem de poeira, que chegou a atingir áreas próximas ao local.

Ao todo, 35 pessoas estavam no edifício no momento do acidente. Oito conseguiram sair por conta própria antes da chegada das equipes de emergência, enquanto outras 27 foram retiradas pelos bombeiros. Desse grupo, quatro precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região da Mooca.

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A possibilidade de haver pessoas sob os destroços ainda não foi completamente descartada. Durante as buscas, cães farejadores percorreram a área e chegaram a sinalizar um ponto na estrutura, mas a indicação não confirmou a presença de vítimas. Os bombeiros também analisaram imagens de câmeras de segurança para verificar a movimentação de pessoas no imóvel antes e depois do desabamento.

A checagem, no entanto, não permitiu uma conclusão definitiva. Em entrevista à CNN, o coronel Rodrigo Otávio Barelli afirmou que os trabalhos com maquinário mais pesado seriam realizados com acompanhamento das equipes de resgate. Segundo ele, os indícios levantados até então eram favoráveis à possibilidade de não haver outras vítimas.

A operação exige cuidados devido à instabilidade da construção. De acordo com os bombeiros, o imóvel tinha um espaço térreo e duas lajes, uma delas bastante comprometida, com risco de novo desabamento. Por precaução, outros estabelecimentos e prédios próximos foram interditados pela Defesa Civil. A demolição da estrutura também permanece suspensa enquanto houver dúvidas sobre a possibilidade de pessoas sob os escombros. O edifício não possuía Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que atesta o cumprimento das exigências de segurança contra incêndio.

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Na noite de sexta-feira, o governador Tarcísio de Freitas informou, pelas redes sociais, que acompanhava a ocorrência e que as condições dos imóveis vizinhos e as causas do desabamento estavam sendo analisadas.

“É uma operação delicada, que exige rapidez e precisão. Estamos acompanhando tudo de perto e dando todo o respaldo às equipes. O trabalho seguirá com a assistência às vítimas, a avaliação dos imóveis vizinhos e a apuração rigorosa das causas do desabamento”, disse Tarcísio.