Piloto morre após queda de helicóptero em fazenda no Sul de Minas - (crédito: EM Gerais)

O piloto Rafael Grossi, de 43 anos, morreu após a queda de um helicóptero na tarde deste sábado (7/11), na zona rural de Passos, no Sul de Minas. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Passos. A morte foi confirmada neste domingo (8/11) pela RGT Aviation e pela AR Aviation School, empresas das quais era sócio.

A aeronave havia partido de Belo Horizonte e transportava cinco pessoas que seguiam para um casamento na Fazenda Tiodoro, propriedade onde ocorreu o acidente.

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Em nota de pesar, as duas empresas lamentaram a morte do piloto e manifestaram solidariedade aos familiares e amigos. Também anunciaram a suspensão de todas as atividades por tempo indeterminado. As aulas que estavam agendadas serão remarcadas.

Além de Rafael, dois homens e duas mulheres estavam a bordo do helicóptero. Todos ficaram feridos, mas, conforme as primeiras informações, estavam conscientes no momento do atendimento.

As vítimas apresentavam ferimentos nos braços e nas pernas e foram encaminhadas para receber assistência médica.

Investigação

De acordo com informações repassadas ao Corpo de Bombeiros, o piloto teria perdido a estabilidade da aeronave sobre um milharal, o que teria provocado a queda.

A Polícia Civil acionou a perícia para realizar os levantamentos no local e investigar as circunstâncias do acidente. As causas da queda ainda serão apuradas.