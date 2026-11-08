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Piloto morre após queda de helicóptero em fazenda no Sul de Minas

Rafael Grossi, de 43 anos, estava internado na Santa Casa de Passos. Outras quatro pessoas que estavam na aeronave ficaram feridas

Piloto morre após queda de helicóptero em fazenda no Sul de Minas - (crédito: EM Gerais)
Piloto morre após queda de helicóptero em fazenda no Sul de Minas - (crédito: EM Gerais)

O piloto Rafael Grossi, de 43 anos, morreu após a queda de um helicóptero na tarde deste sábado (7/11), na zona rural de Passos, no Sul de Minas. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Passos. A morte foi confirmada neste domingo (8/11) pela RGT Aviation e pela AR Aviation School, empresas das quais era sócio.

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A aeronave havia partido de Belo Horizonte e transportava cinco pessoas que seguiam para um casamento na Fazenda Tiodoro, propriedade onde ocorreu o acidente. 

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Em nota de pesar, as duas empresas lamentaram a morte do piloto e manifestaram solidariedade aos familiares e amigos. Também anunciaram a suspensão de todas as atividades por tempo indeterminado. As aulas que estavam agendadas serão remarcadas. 

Além de Rafael, dois homens e duas mulheres estavam a bordo do helicóptero. Todos ficaram feridos, mas, conforme as primeiras informações, estavam conscientes no momento do atendimento.

As vítimas apresentavam ferimentos nos braços e nas pernas e foram encaminhadas para receber assistência médica.

Investigação

De acordo com informações repassadas ao Corpo de Bombeiros, o piloto teria perdido a estabilidade da aeronave sobre um milharal, o que teria provocado a queda.

A Polícia Civil acionou a perícia para realizar os levantamentos no local e investigar as circunstâncias do acidente. As causas da queda ainda serão apuradas.

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EM Gerais

    Por EM Gerais
    postado em 08/11/2026 19:43
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