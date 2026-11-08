Menino picado por escorpião volta à escola após meses de recuperação

O retorno à escola marcou mais uma conquista na recuperação de André Luiz, de apenas 3 anos. Após meses de tratamento por complicações provocadas pela picada de um escorpião, o menino voltou à Escola Lorena de Fátima, em Igarassu, no Grande Recife, na última quinta-feira (5/11). A chegada foi marcada por aplausos, abraços e a recepção calorosa dos colegas.
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Apesar de ainda apresentar dificuldades para caminhar, André tem avançado na reabilitação. A volta ao ambiente escolar representa um novo passo após um período de internações e limitações provocadas pelo acidente.
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"Hoje eu não contive as lágrimas e emoção de ver meu filho voltando vida, a rotina… tudo mérito dele, um exemplo de força. Ele ensina algo novo todo dia", disse a Letícia Souza, mãe do menino em postagem no Instagram.
O menino foi picado na mão em 4 de agosto, dentro da própria escola. O quadro se agravou e atingiu o coração e os pulmões, além de provocar um Acidente Vascular Cerebral (AVC). André precisou ser intubado e passou mais de um mês internado em unidades de saúde do Recife, entre elas o Hospital da Restauração, o Procape e o Hospital Barão de Lucena e recebeu alta em setembro.
Quando deixou o hospital, a criança não conseguia andar nem falar e apresentava paralisia no lado direito do corpo. Desde então, passou a cumprir uma rotina de reabilitação com fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, além de acompanhamento neurológico.
Nas últimas semanas, André voltou a falar frases completas e conseguiu dar os primeiros passos sem auxílio. As conquistas fazem parte do processo de recuperação, que continua mesmo após o retorno à escola.
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