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Anvisa determina recolhimento de emagrecedor sem registro sanitário

Emagrecedor Ultra Shape não tem registro, cadastro ou notificação no órgão; Anvisa informou ainda que não foi possível identificar a empresa responsável pela fabricação do produto

O registro sanitário constitui uma das etapas de controle da Anvisa sobre os medicamentos - (crédito: Marcelo Camargo - Agência Brasil )
O registro sanitário constitui uma das etapas de controle da Anvisa sobre os medicamentos - (crédito: Marcelo Camargo - Agência Brasil )

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira, (09/11), a proibição total e apreensão de todos os lotes do emagrecedor Ultra Shape. Segundo o órgão regulador, o produto não tem registro, notificação ou cadastro na vigilância sanitária. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

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A Anvisa informou ainda que não foi possível identificar a empresa responsável pela fabricação do produto. Na decisão, ela aparece como ""desconhecida".

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O registro sanitário constitui uma das etapas de controle da Anvisa sobre os medicamentos. Dessa forma, a fabricante não estava autorizada a produzir o produto.

Conforme estabelecido na resolução, a decisão tem como base a Lei nº 6.360, de 1976, que dispõe sobre as normas de registro, controle e fiscalização de medicamentos e de outros produtos sujeitos à vigilância sanitária.

As medidas de fiscalização abrangem todas as etapas relacionadas ao produto, incluindo fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso, sendo aplicáveis a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, bem como aos veículos de comunicação.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 09/11/2026 14:14
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