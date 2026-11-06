Meteoros e superlua: veja os eventos astronômicos previstos para novembro

Com a presença de planetas visíveis a olho nu e eventos lunares marcantes, a experiência promete fascinar entusiastas do espaço em todo o mundo - (crédito: Genevieve de Messieres/Shutterstock)

Por Pedro Aquemin Matias Coronel — O céu noturno de novembro apresenta um verdadeiro espetáculo astronômico para observadores em várias regiões. Com a presença de planetas visíveis a olho nu e eventos lunares marcantes, a experiência promete fascinar entusiastas do espaço em todo o mundo.

Durante todo o mês, o público pode acompanhar importantes eventos no sistema solar sem a necessidade de telescópios. A combinação de aproximações planetárias e rastros luminosos cria excelentes oportunidades para a contemplação das maravilhas do universo celestial ao longo da noite.

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Dentre as atrações principais, destacam-se a passagem de meteoros, o alinhamento visual de corpos celestes e o brilho intenso da Lua cheia. O período garante noites enriquecedoras tanto para astrônomos amadores quanto para curiosos da ciência que olham para o alto.

Como observar a aproximação entre Marte e Júpiter?

Nas manhãs de meados do mês, os planetas Marte e Júpiter protagonizam um encontro fascinante na direção sudeste antes do nascer do Sol. Eles aparentam estar extremamente próximos no céu, separados por uma distância angular bastante reduzida ao olho humano.

Enquanto Júpiter se destaca como o ponto mais brilhante da dupla, o planeta vermelho surge logo ao lado com sua tonalidade característica. Observar esse movimento ao longo de vários dias revela a dinâmica orbital dos corpos celestes no horizonte.

O que esperar das chuvas de meteoros Táuridas e Leônidas?

As chuvas de meteoros oferecem momentos especiais ao longo de todo o mês, começando pelas Táuridas do Sul e do Norte. Embora apresentem um volume moderado de rastros por hora, elas costumam gerar bolas de fogo com brilho intenso.

Na sequência, o fenômeno das Leônidas atinge seu ponto máximo nas madrugadas registradas após o pôr da Lua. Esse evento é conhecido por promover rastros velocíssimos no firmamento, exigindo atenção do público posicionado em locais escuros e com céu limpo.

Principais detalhes sobre a observação das chuvas de meteoros:

Táuridas do Sul atingem o pico por volta do quinto dia do mês.

Táuridas do Norte mostram máxima atividade por volta do dia doze.

Leônidas chegam ao auge nas primeiras horas das madrugadas seguintes.

Por que a marca histórica da Voyager 1 é relevante?

Além dos fenômenos visíveis, a exploração espacial celebra um marco sem precedentes com a sonda Voyager um atingindo uma distância de um dia-luz em relação à Terra. Essa conquista ressalta a capacidade da tecnologia humana no cosmos.

O feito significa que qualquer sinal de rádio enviado precisa de vinte e quatro horas para alcançar o equipamento no espaço profundo. A agência NASA promove atividades comunitárias para homenagear essa incrível jornada histórica em busca de respostas científicas.

Fatos importantes relacionados à emblemática missão espacial da sonda:

Voyager 1 é o primeiro objeto construído pelo homem a atingir tal marca.

Sinais de rádio levam um dia inteiro para ir e retornar do equipamento.

Localização da nave aponta para a constelação de Serpentário no horizonte.

Quando acontece a primeira superlua do final de ano?

O encerramento do mês traz a primeira superlua de uma sequência de três eventos consecutivos previstos para os próximos meses. Nesse período, a aproximação em sua órbita faz com que nosso satélite pareça maior e mais brilhante aos olhos.

Ao nascer perto do horizonte a leste no fim da tarde, a ilusão de ótica amplia ainda mais a percepção do tamanho lunar. O espetáculo natural proporciona uma oportunidade imperdível para fotografar e admirar o satélite durante a noite.