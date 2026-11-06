Sintomas urinários em crianças e adolescente: sinais que exigem atenção

Sintomas como urgência urinária são comuns, mas a percepção familiar sobre eles ainda é baixa, impactando a saúde. - (crédito: Freepik)

Um estudo brasileiro revelou que 48,4% das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos apresentam sintomas do trato urinário inferior. Apesar desse índice, somente 16,5% dos responsáveis por participantes com sintomas reconhecem as manifestações como um problema de saúde, e apenas 13% buscaram atendimento médico para os jovens.

Os dados integram quatro pesquisas conduzidas com pesquisadores nacionais. Os trabalhos serão apresentados no congresso da International Children’s Continence Society (ICCS) 2026, em Toronto, no Canadá. O evento tem como presidente o uropediatra Ubirajara Barroso Jr., professor da Universidade Federal da Bahia e da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

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Sinais urinários e a percepção familiar

A perda involuntária de urina durante o dia ou à noite representa o sinal mais identificado pelos cuidadores. Outras manifestações frequentes costumam ser consideradas normais pelas famílias:

urgência urinária: vontade súbita e intensa de urinar, difícil de adiar;

polaciúria: aumento da quantidade de idas ao banheiro durante o dia;

dificuldade miccional: esforço ao urinar, jato fraco e sensação de esvaziamento incompleto;

noctúria: necessidade de acordar à noite para esvaziar a bexiga.

A presença constante dessas condições pode fragmentar o sono, prejudicar a rotina na escola e, em determinados casos, colocar em risco a função renal das crianças.

Constipação funcional e impactos diários

O segundo levantamento identificou constipação funcional em 16,2% dos 401 participantes acompanhados, enquanto 27,7% registravam fezes ressecadas. A condição engloba evacuações dolorosas, esforço excessivo e retenção fecal, quadro que pode ocasionar perda involuntária de fezes na roupa.

Apenas 24,6% das famílias com crianças constipadas procuraram orientação médica. A condição teve associação direta com a menor escolaridade dos cuidadores e gerou constrangimento e alterações na dinâmica familiar.

Noctúria e análise da microbiota

No mesmo grupo avaliado, a noctúria atingiu 22,2% dos jovens com sintomas urinários não neurogênicos. O hábito de levantar duas ou mais vezes por noite ocorreu em 11,8% dos casos, apresentando relação com o aumento das micções durante o período diurno.

O quarto estudo avaliou a microbiota urinária de 23 participantes, comparando pacientes sintomáticos e assintomáticos. A análise constatou variações qualitativas nos tipos de bactérias predominantes entre os grupos analisados, embora a amostra piloto não comprove relação direta de causa e efeito.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.