IBGE aponta aumento de desastres naturais em municípios brasileiros

No caso das enchentes ou inundações graduais, a proporção subiu de 32,8% em 2020 para 42,4% em 2025 - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)

A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC 2025), divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira (11/11), apontou um avanço nas ocorrências de desastres naturais no Brasil entre 2021 e 2024. O levantamento investigou a gestão de riscos e indicou crescimento em eventos causados por secas, cheias e queimadas.

A seca atingiu 3.289 cidades brasileiras no período recente, o equivalente a 59,0% dos municípios do país, superando o índice de 53,4% registrado em 2020. No caso das enchentes ou inundações graduais, a proporção subiu de 32,8% em 2020 para 42,4% em 2025, somando 2.363 prefeituras impactadas.

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Ações de contenção e deslizamentos

Para conter ou diminuir danos causados por inundações, os governos municipais adotaram diferentes intervenções:

desassoreamento de corpos hídricos, executado por 45,1% das cidades atingidas;

realocação de famílias em áreas de risco, adotada por 19,3%;

construção de canais de macrodrenagem, aplicada por 18,9%;

revegetação, realizada por 18,5% dos municípios.

Os deslizamentos ou escorregamentos de encostas registraram elevação de 8,1 pontos percentuais, passando de 17,1% em 2020 para 25,2% em 2025, o que soma 1.404 cidades. Já as queimadas naturais alcançaram 2.529 localidades, registrando curva ascendente até 2024, ano em que 1.253 prefeituras apontaram o maior impacto desse evento.

Estrutura preventiva e planejamento local

A estrutura de Defesa Civil municipal foi identificada em 78,7% das cidades do país. Em contraste, 11,5% dos municípios informaram não contar com nenhuma estrutura de prevenção desse tipo, índice que atingiu 33,3% no Centro-Oeste.

A realização de práticas educativas e capacitações ocorreu em 74,5% dos municípios pesquisados. A educação ambiental nas escolas liderou as iniciativas, citada por 62,4% das administrações. No campo do planejamento urbano, 50,1% das municipalidades contam com ao menos um instrumento voltado ao gerenciamento de riscos.

A pesquisa constatou que 87,5% dos municípios mantinham secretaria de meio ambiente exclusiva ou associada a outras áreas em 2025. O monitoramento da emissão de gases de efeito estufa, apurado pela primeira vez pelo IBGE, revelou baixa adesão: apenas 2,7% das cidades acompanham esses índices no próprio território.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.