Morre Claudionor Germano, ícone do frevo e patrimônio de Pernambuco

Morre Claudionor Germano, ícone do frevo e patrimonio de Pernambuco, morto aos 94 anos - (crédito: Reprodução / Instagram / @victor_marques)

Morreu, neste domingo (15/11), o cantor Claudionor Germano, ícone do frevo e patrimônio do estado de Pernambuco. Germano morreu na capital, Recife, aos 94 anos, vítima da doença de Parkinson. A morte foi confirmada pelo prefeito da cidade, Victor Marques (PCdoB).

Em publicação feita nas redes sociais, Marques confirmou um período de luto oficial de três dias na capital pernambucana. "Recebo com profunda tristeza a notícia da partida de Claudionor Germano, a Voz do Frevo, um dos maiores nomes da nossa música e patrimônio do Carnaval pernambucano. Presente em todas as 60 edições do Baile Municipal, Claudionor deixa um legado que seguirá vivo nas ruas, nas orquestras e em cada Carnaval do Recife", escreveu.

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Germano deu os primeiros passos na música ainda nos anos 1940. Em 1947, entrou para o grupo Ases do Ritmo. Em 1959, gravou os discos "Capiba – 25 anos de frevo" e "O que eu fiz... e você gostou". As produções o colocaram como um dos principais nomes do frevo já à época.

Na década seguinte, foi eleito por seis vezes o melhor intérprete das rádios de Pernambuco. Em 1980, ajudou a revitalizar o Carnaval de rua de Recife com o projeto "Frevioca".

Aos 90 anos, em 2023, se tornou no único artista a participar de todas as edições do Baile Municipal do Recife. Naquele ano, o evento completava 57 edições.

Durante a carreira, gravou 132 composições de Capiba, além de múltiplas homenagens. Foi eternizado como Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2016. Seis anos depois, foi homenageado pelo bloco de carnaval Galo da Madrugada.