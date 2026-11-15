Inep sofre tentativas de ataques hackers durante segundo dia do Enem

Apesar do quadro crítico, o processo enfrenta uma crise de credibilidade devido a inconsistências nos dados divulgados pelo Inep.

O site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi alvo de tentativas de ataques hackers neste domingo (15/11), durante o segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026. A informação foi confirmada pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante visita do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, à sede do instituto, em Brasília. Segundo o ministro, as investidas foram identificadas pela equipe de monitoramento e estão sendo controladas pelo governo federal.

Ao apresentar a estrutura montada para acompanhar a aplicação do exame, Barchini apontou para um dos painéis que registravam os riscos digitais e comentou as tentativas de invasão. "Nós também temos aqui os módulos de risco, os ataques que estão sendo feitos aqui à página do Inep. Estamos controlando tudo aqui, os ataques hackers que a gente vem sofrendo", declarou.

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O ministro, no entanto, não informou quantas tentativas foram identificadas, se houve acesso indevido aos sistemas ou de onde partiram as ações. Também não foram apresentados detalhes sobre possíveis impactos no funcionamento do portal.

A página do Inep é um dos principais canais de acesso dos participantes a informações sobre o Enem, como orientações sobre a prova, dados de inscrição e resultados. As tentativas de ataque ocorreram enquanto milhões de estudantes participavam da etapa final do exame.

Durante a visita, Barchini também apresentou a dimensão da operação organizada para a aplicação das provas: são mais de 5 milhões de inscritos, distribuídos em 184.095 salas de aula e 14.868 locais de aplicação, em aproximadamente 1,9 mil municípios brasileiros. Segundo o ministro, 85% dos estudantes que estão concluindo o ensino médio fazem a prova na própria escola onde estudam.

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O segundo dia do Enem foi dedicado a 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrangem conteúdos de Física, Química e Biologia. A aplicação começou às 13h30 e terminou às 18h30, no horário de Brasília.

Os portões foram fechados às 13h. A primeira etapa ocorreu em 8 de novembro, quando os candidatos responderam a questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de produzirem a redação. Com o encerramento das provas, o Inep deve divulgar os dados preliminares da aplicação em balanço previsto para a noite deste domingo.