MST lança manifesto com foco em reforma agrária e moradia popular

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realiza nesta terça-feira, 17 de novembro, às 14h30, uma coletiva de imprensa para o lançamento oficial do manifesto Votamos pela Mudança. O evento acontece na Livraria Expressão Popular, na região central de São Paulo, na capital.
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A apresentação conta com a presença de João Pedro Stedile e de outros membros da Coordenação Nacional do Movimento, como João Paulo Rodrigues e Messilene Gorete. Na ocasião, lideranças debatem ações urgentes para fortalecer a classe trabalhadora.
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Eixos centrais e propostas estruturais
O documento reúne um conjunto de medidas estruturais defendidas pelo movimento para o próximo período político e para o próximo ciclo político. O MST apresenta propostas prioritárias com foco em áreas como reforma agrária, mudanças climáticas e moradia popular.
Entre os eixos centrais reunidos no manifesto estão:
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a Reforma Agrária;
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um plano de enfrentamento às mudanças climáticas;
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a implementação da tarifa zero no transporte público;
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a revisão da política de juros;
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a ampliação de programas de moradia popular.
O texto do movimento também aborda propostas para a política industrial, o incentivo à ciência e tecnologia e reformas nos sistemas político e Judiciário.
Mobilização social e medidas concretas
Segundo o manifesto, o resultado das urnas inaugura uma nova etapa de mobilização social. O documento registra que "A vitória nas urnas não é o ponto de chegada, é o começo de uma nova etapa".
A posição divulgada contrapõe a postura de setores do mercado que tentam emplacar medidas de ajuste fiscal que cortam na carne do povo. Diante disso, o MST defende que é preciso transformar a esperança das urnas em medidas concretas em benefício da classe trabalhadora.
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Serviço do lançamento
A coletiva de imprensa traz as seguintes informações de serviço:
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o quê: coletiva de imprensa de lançamento do manifesto "Votamos pela Mudança" do MST;
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quando: terça-feira, 17 de novembro, às 14h30;
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onde: Livraria Expressão Popular;
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endereço: Alameda Nothmann, 806, Campos Elíseos, São Paulo/SP.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.