A proposta é oferecer conexão com velocidade adequada e estrutura para o uso de plataformas e ferramentas digitais no ensino - (crédito: Luis Fellype Rodrigues/CB)

*Por Mariana Garcia — Mais de 110 mil escolas públicas brasileiras já estão conectadas à internet por meio da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), iniciativa do governo federal para ampliar o acesso à tecnologia na educação. Ao todo, são 110,1 mil instituições, o equivalente a 79,7% das aproximadamente 138 mil escolas públicas do país.

Coordenada pelos ministérios da Educação (MEC) e das Comunicações (MCom), a estratégia busca garantir que a internet chegue não apenas às escolas, mas também às salas de aula e aos demais espaços utilizados por estudantes e professores. A proposta é oferecer conexão com velocidade adequada e estrutura para o uso de plataformas e ferramentas digitais no ensino.

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Vale lembrar que ter internet na escola não significa, necessariamente, que os alunos consigam utilizá-la. Em algumas unidades, o sinal fica restrito à secretaria ou à sala dos professores, sem alcançar os ambientes onde acontecem as atividades pedagógicas.

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Para evitar problemas, a Enec estabelece critérios mínimos de qualidade. Entre eles, estão uma velocidade de pelo menos 1 megabit por segundo (Mbps) por aluno, considerando o turno com mais matrículas, e a instalação de um ponto de acesso Wi-Fi para cada dois ambientes escolares. A conexão também deve permitir o uso simultâneo por estudantes e professores.

Com uma estrutura adequada, os alunos podem utilizar computadores e outros dispositivos para fazer pesquisas, acessar plataformas educacionais e participar de atividades interativas. Para os professores, a internet amplia as possibilidades de preparar aulas e utilizar recursos digitais no processo de aprendizagem.

Investimentos na conectividade

Para ampliar o acesso, o governo federal tem destinado recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) a projetos de conexão e infraestrutura digital nas escolas públicas. Segundo o Ministério das Comunicações, mais de R$ 700 milhões já foram destinados a iniciativas do setor.

Desse total, mais de R$ 97 milhões foram direcionados à conexão de 2.654 escolas nas regiões Norte e Nordeste. Outros R$ 606 milhões foram viabilizados para conectar 17.612 instituições de ensino até 2026.

Os investimentos também buscam atender comunidades que enfrentam dificuldades de acesso à internet, como áreas rurais, indígenas, quilombolas e localidades remotas. Nessas regiões, a distância dos centros urbanos e a falta de infraestrutura dificultam a chegada dos serviços de telecomunicações.

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Internet em regiões de difícil acesso

Outra frente da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas é o programa Aprender Conectado, executado pela Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (EACE). A iniciativa já levou internet a mais de 33 mil escolas públicas, principalmente em regiões remotas.

Para conectar essas unidades, o programa utiliza tecnologias como fibra óptica, satélite e rádio. Em escolas sem acesso à rede elétrica convencional, também são instalados sistemas de energia solar.

A estratégia busca ampliar o acesso dos estudantes à tecnologia e reduzir as diferenças entre escolas de diferentes regiões do país.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro