Nesta quinta-feira (19/11), o presidente Lula viaja ao estado de Mato Grosso, onde fará uma visita reservada ao cacique Raoni Metuktire. A agenda presidencial também inclui a cerimônia de assinatura da portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública no Instituto Raoni, declarando como posse permanente dos povos indígenas Mebêngôkre e Yudjá a Terra Indígena Kapôt Nhinore.

Situado na Bacia do Xingu, entre os estados do Mato Grosso e Pará, o território foi onde nasceu e vive o cacique Raoni. A assinatura está prevista para acontecer às 13h e em seguida o presidente fará a visita ao líder, que recebeu alta no último sábado (15).

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O Cacique Raoni, atualmente com 94 anos, é internacionalmente reconhecido como um grande defensor dos direitos dos povos indígenas e da preservação das florestas. Ainda na década de 1950, quando seu grupo estabeleceu os primeiros contatos pacíficos com os não indígenas, Raoni aprendeu rapidamente o português, estabelecendo-se como importante mediador entre o universo kayapó e o mundo dos não indígenas. Liderou o povo Mbêngôkre na luta pelo seu território nas décadas de 1970 e 1980, projetando-se como grande voz pela conservação ambiental

Na posse do terceiro mandato, no dia 1° de janeiro de 2023, Raoni foi uma das personalidades que subiu a rampa do Palácio do Planalto ao lado de Lula, em Brasília. O reconhecimento da posse da terra é o cumprimento de um compromisso feito pelo presidente com o líder indígena e significa um ato anterior à homologação da demarcação do território.

Em junho, Raoni foi diagnosticado com câncer no sistema digestivo. Devido à idade avançada, às condições clínicas e aos riscos associados a tratamentos agressivos, as equipes médicas recomendaram cuidados paliativos.

O líder indigena foi diagnosticado à época com múltiplas comorbidades como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, cardiopatia com marcapasso implantado e insuficiência cardíaca, mas recebeu alta no último final de semana.