Mesmo com a previsão de chuvas intensas, o calor predomina no país e pode chegar a 37°C em Teresina - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A combinação de temperaturas elevadas e umidade deve provocar chuvas intensas em diferentes áreas do país nesta quinta-feira (19/11). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições são especialmente favoráveis à formação de tempestades no Centro-Oeste, em grande parte do Sudeste, no interior do Nordeste e no sudeste da Região Norte. Os avisos meteorológicos também alcançam os três estados do Sul.

Apesar da previsão de chuva, o calor continuará predominando em boa parte do território nacional, com temperaturas máximas que podem chegar a 37°C em algumas capitais.

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Áreas sob alerta de tempestades

Todo o Centro-Oeste está sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. As precipitações mais intensas, acompanhadas de trovoadas, são esperadas no sudoeste de Mato Grosso do Sul e no nordeste de Goiás. Em Brasília, a temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto Cuiabá poderá registrar até 33°C.

O alerta também se estende a uma ampla área do Norte, incluindo o centro e o sul do Pará, além de Rondônia, Acre e Amazonas. Mesmo com a instabilidade, o tempo permanecerá quente na região. Entre as capitais, Rio Branco deverá alcançar 36°C, enquanto Palmas terá mínima de 23°C.

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No Sudeste, a maior parte do território está incluída no aviso amarelo, com exceção do leste de São Paulo e do Rio de Janeiro, incluindo as capitais dos dois estados. A previsão aponta uma diferença considerável de temperatura entre Belo Horizonte, onde os termômetros poderão marcar 17°C, e a capital fluminense, com máxima de 33°C.

A instabilidade também deverá atingir o Sul do país, sobretudo o Paraná, que está inteiramente abrangido pelo alerta de tempestades. O aviso alcança ainda o norte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. As temperaturas continuam relativamente elevadas, com máxima de 30°C em Porto Alegre e mínima de 19°C em Curitiba.

Nordeste pode registrar até 37°C

No Nordeste, as áreas com maior possibilidade de chuva forte estão concentradas no interior. O centro e o sul do Maranhão e do Piauí, a Bahia e o sudoeste de Pernambuco devem receber os volumes mais intensos de precipitação. Também há previsão de chuva em áreas do oeste e do sul do Ceará e de Sergipe.

Enquanto parte da região enfrenta condições favoráveis à formação de chuvas, as temperaturas seguem altas. Teresina poderá registrar 37°C, a maior máxima prevista entre as capitais mencionadas pelo Inmet. Em Salvador, os termômetros deverão marcar mínima de 24°C.

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O cenário meteorológico reflete a atuação simultânea do calor e da umidade, que favorecem a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de precipitações em diferentes pontos do Brasil. Com os avisos de perigo potencial distribuídos por quatro regiões, a previsão indica um período de instabilidade em extensas áreas do território nacional.