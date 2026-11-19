Correio Braziliense

Chuva forte na UnB deixa árvore caída, fios no chão e ruas fechadas - (crédito: Reprodução)

Uma chuva forte, acompanhada de vento, atinge a Universidade de Brasília (UnB) nesta quinta-feira (19). Segundo apuração do Correio, uma árvore caiu próximo ao restaurante universitário, e telhas do piso inferior do Instituto de Artes foram afetadas. Um veículo da Prefeitura do Câmpus está em atendimento no local.

Imagens recebidas pelo Correio mostram uma árvore tombada ao lado de uma calçada, fios no chão e carros circulando devagar em pista molhada. Um carro com a inscrição "Patrulhamento UnB" e giroflex ligado aparece no local.

Estudantes da faculdade de comunicação (FAC) relataram ao Correio, por mensagem, que "o vento derrubou árvores e o fio de alta tensão". Segundo os relatos, algumas ruas foram fechadas, e a área estava sendo isolada às 18h10. Às 17h47, os estudantes informaram que o ônibus da linha 0.110 não passava pelo local. Às 18h16, relataram que ele voltou a passar.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso de tempestade, de grau de perigo potencial, para o Distrito Federal. Um dos avisos vigentes foi emitido às 8h45 de quinta-feira (19) e vale até as 23h59 do mesmo dia. O instituto descreve chuva de 20 a 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 quilômetros por hora e possibilidade de granizo. O risco de corte de energia, queda de galhos e alagamentos é classificado como baixo. Na previsão para Brasília, a tarde e a noite desta quinta-feira têm muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e temperaturas entre 20 °C e 30 °C. Para a manhã de sexta-feira (20), o instituto prevê céu encoberto, com mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.