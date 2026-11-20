O apoio logístico e veicular permite alcançar pontos críticos do município, assegurando a passagem de viaturas de emergência e restabelecendo o fluxo viário essencial na área urbana e em acessos rurais - (crédito: Rio Grande do Sul Civil Defence/AFP)

Moradores de Tupanciretã contam com uma ampla mobilização militar para recuperar o município gaúcho após uma violenta tempestade, com ventos de até 114 km/h, atingir a cidade, deixando vítimas fatais e cerca de 8 mil imóveis danificados.

As tropas foram mobilizadas de quartéis sediados em Santa Maria, Cruz Alta, Ijuí e Alegrete — com atuação de unidades como o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. Ao todo, 200 soldados e oficiais integram as frentes de trabalho em campo, atuando de maneira coordenada com as equipes da Defesa Civil, forças de segurança pública e órgãos de assistência.

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Equipamentos pesados aceleram liberação de vias

A força destacada para Tupanciretã opera com maquinário de grande porte, fundamental para intervenções rápidas em vias públicas tomadas por destroços. Escavadeiras e carregadeiras abrem caminhos bloqueados, enquanto caminhões basculantes recolhem toneladas de materiais e entulhos para áreas designadas.

As equipes empregam um conjunto diversificado de maquinários e veículos especiais para desobstrução:

Retroescavadeiras e carregadeiras para remoção de escombros volumosos;

Caminhões basculantes para transporte contínuo de entulhos;

Caminhões-prancha para translado de maquinário pesado e veículos avariados;

Viaturas dotadas de guincho para o resgate e destravamento de estruturas pesadas nas ruas.

O apoio logístico e veicular permite alcançar pontos críticos do município, assegurando a passagem de viaturas de emergência e restabelecendo o fluxo viário essencial na área urbana e em acessos rurais.

Suporte de energia e frentes manuais de desobstrução

O mapeamento das prioridades é coordenado em tempo real com a Defesa Civil para garantir pronta resposta nas regiões mais vulneráveis. Em locais afetados pela interrupção no fornecimento de energia elétrica, o uso de geradores próprios assegura iluminação durante a noite e viabiliza a operação de ferramentas indispensáveis aos trabalhos das equipes.

Militares equipados com motosserras concentram esforços no corte e remoção de troncos e galhos caídos sobre a rede elétrica e residências. Simultaneamente, grupos munidos de pás, picaretas e carrinhos de mão atuam no recolhimento fino de telhas, galhos e escombros nas calçadas e entradas de moradias.

A ação conjunta entre o Exército Brasileiro e as autoridades civis permanece mobilizada pelas ruas da cidade, assegurando infraestrutura, apoio logístico e atendimento imediato à população para mitigar os impactos da catástrofe em Tupanciretã.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.