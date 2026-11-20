Ministro Waldez Góes vai a município gaúucho de Tupanciretã após fortes chuvas causarem danos à região - (crédito: Yasmin Fonseca/MIDR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) direcionou o ministro Waldez Goés, titular da Integração e do Desenvolvimento Regional, para acompanhar estratégias da atuação federal em Tupanciretã (RS), após o município gaúcho ter sofrido consequências de um temporal com rajadas e ventos de 114 km/h registrados na madrugada desta sexta-feira (20/11).

Acompanhado pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, Góes anunciou que o governo já atua para garantir "assistência à população do município de Tupanciretã/RS".

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Atendendo determinação do Presidente @LulaOficial, já estamos adotando todas as providências necessárias para garantir assistência à população do município de Tupanciretã/RS, atingido na madrugada de hoje por uma forte tempestade, — Waldez Góes (@waldezoficial) November 20, 2026

Além da conversa entre o ministro do Desenvolvimento Regional e Lula em prol de estratégias de atuação federal em Tupanciretã, o líder do governo na Câmara, deputado gaúcho Paulo Pimenta (PT-RS), disse ter tratado sobre o tema com o governador eleito para assumir o Rio Grande do Sul a partir do ano que vem, Luciano Zucco (PL-RS).

"Estive também reunido com o governador eleito Luciano Zucco, para que ele também possa estar em contato com as autoridades federais. E o que nós queremos nesse momento é transmitir a nossa solidariedade aos familiares das vítimas que já foram confirmadas", afirmou Pimenta.

Mau tempo

A intensidade do temporal registrado em Tupanciretã levantou suspeitas sobre a passagem de um tornado pelo município, hipótese que ainda investigada pela Defesa Civil do estado. Até a tarde desta sexta, a pasta estima que o temporal em Tupanciretã pode ter causado três mortes, 60 feridos e cerca de 5 mil imóveis

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A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também comunicou o envio de caminhões com itens de ajuda humanitária à cidade. Esses veículos vão levar cestas básicas, cobertores, água potável, lona, colchões, telhas, geradores e kits de higiene.



