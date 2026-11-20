Em Tupanciretã, o colapso na infraestrutura urbana ocorreu em menos de vinte minutos - (crédito: Handout/Defesa Civil do Rio Grande do Sul/AFP)

A passagem de um temporal violento com rajadas de vento de 114 km/h e precipitação de granizo causou severos estragos na madrugada desta sexta-feira (20 de novembro) em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. A tempestade destelhou milhares de residências, derrubou árvores de grande porte e postes da rede de transmissão, deixando famílias desabrigadas e interrompendo o abastecimento de água e energia elétrica no município. O prefeito confirmou a morte de três pessoas em decorrência do desastre climático.

A velocidade das rajadas foi registrada por estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e coloca os ventos no patamar de tempestades com força equivalente à de ciclones tropicais de baixa intensidade. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul classificou o fenômeno preliminarmente como uma supercélula — formação tempestuosa severa e altamente organizada —, mantendo investigações para determinar a ocorrência de microexplosão ou tornado. Em Tupanciretã, o colapso na infraestrutura urbana ocorreu em menos de vinte minutos, demonstrando a rapidez com que a energia térmica retida na atmosfera atinge o solo.

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Como a física explica rajadas de 114 km/h

Ventos destrutivos dessa magnitude se formam a partir de nuvens de grande desenvolvimento vertical, chamadas de cumulonimbus. Essas formações alcançam altitudes superiores a 12 quilômetros e funcionam como motores termodinâmicos, impulsionados pela colisão violenta entre frentes frias vindas do sul do continente e bolsões de ar quente e úmido.

Dentro das nuvens, fortes correntes ascendentes sustentam grandes volumes de gelo e gotas de chuva suspensas. No momento em que o peso da água acumulada supera a sustentação do ar quente, ocorre uma descida brusca da coluna atmosférica, gerando uma corrente descendente de alta densidade.

Ao atingir a superfície, esse ar frio e pesado bate contra o solo e se espalha em linha reta, provocando as chamadas microexplosões atmosféricas. Diferente de um tornado, cujo vento gira em espiral, essas correntes lineares avançam com força contínua e uniforme, derrubando estruturas civis e arrancando telhados inteiros.

Por que tempestades extremas se intensificam no Sul

O território do Rio Grande do Sul atua historicamente como rota de choque para massas meteorológicas opostas. O aquecimento anômalo das águas do Oceano Atlântico e a presença de ar equatorial intensificam a evaporação, injetando volume recorde de umidade na atmosfera antes da chegada de frentes polares.

Essa disponibilidade constante de vapor gera energia suficiente para alimentar sistemas de tempestade mais densos, que resultam em fenômenos recorrentes:

aceleração incomum na velocidade de subida e descida das correntes de ar;

precipitação de pedras de gelo com diâmetro superior a cinco centímetros;

rajadas de vento concentradas que excedem os limites normais de segurança;

volume excessivo de chuva em períodos inferiores a trinta minutos.

A frequência dessas intempéries exige uma reavaliação dos modelos construtivos em cidades vulneráveis. Telhados convencionais, cabeamentos elétricos aéreos e estruturas de drenagem precisam de adaptações estruturais para suportar a força dessas correntes repentinas e mitigar prejuízos recorrentes.

Diante da gravidade do episódio, o governo do Estado anunciou a liberação imediata de R$ 2 milhões para suporte emergencial e mobilizou equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada Militar para prestar apoio ao município e socorrer as famílias atingidas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.