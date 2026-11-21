Um temporal com ventos de até 114 km/h deixou, na madrugada de sexta-feira (20/11), três mortos e 60 pessoas feridas na cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil do estado, a tempestade danificou os telhados de mais de 5 mil residências em Tupanciretã e outros 16 municípios da região. A força dos ventos também provocou a queda de árvores, bloqueou vias e comprometeu serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica e o abastecimento de água.

O prefeito de Tupanciretã, Gustavo Herter Terra (PP), relatou cenas de desespero em decorrência do temporal na cidade. Segundo ele, foram registradas quedas de árvores que bloquearam acessos a hospitais e diversas ruas do município, que tem cerca de 20 mil habitantes. "A cidade não tem mais rede elétrica, não tem mais abastecimento de água. (...) A gente vai precisar de muita ajuda", lamentou.

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Entre as pessoas que morreram em decorrência dos danos provocados pela tempestade, o prefeito citou o ex-vereador de Tupanciretã Ronaldo Salles.

Ainda não há uma classificação oficial para o fenômeno que provocou a morte do ex-político e de outras duas pessoas, além de deixar dezenas de feridos. "Até o momento, não é possível confirmar a ocorrência de um tornado no município. As evidências apontam para ventos severos associados à supercélula, possivelmente provocados por uma microexplosão. A possibilidade de tornado não está completamente descartada, mas o fenômeno, isoladamente, não explicaria a extensão dos danos registrados na cidade", explicou em nota a Defesa Civil, que acrescentou continuar monitorando os efeitos das fortes chuvas registradas na madrugada.

Ajuda humanitária

Diante do número de feridos e dos prejuízos causados às residências dos moradores de Tupanciretã, o governo do Rio Grande do Sul mobiliza ações de assistência humanitária às famílias atingidas.

O governador Eduardo Leite (PSD) anunciou a liberação imediata de R$ 2 milhões para atender às demandas emergenciais na cidade. O dinheiro será usado na contratação de máquinas, equipamentos e serviços para recuperar a infraestrutura local. Durante visita ao município, ele afirmou que o estado tem investido no aprimoramento do monitoramento climático.

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O apoio também será prestado pelo governo federal, com o envio do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que chegará neste sábado (21) à cidade para acompanhar as estratégias de atuação federal e as medidas de assistência à população.

A visita de Góes contará também com a presença do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff. "Atendendo determinação do presidente @LulaOficial, já estamos adotando todas as providências necessárias para garantir assistência à população do município de Tupanciretã/RS, atingido na madrugada de hoje por uma forte tempestade", escreveu o ministro na rede social X.

Além da articulação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para definir estratégias de atuação federal em Tupanciretã, o líder do governo na Câmara, deputado gaúcho Paulo Pimenta (PT-RS), disse ter tratado do assunto com o governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL-RS), que assumirá o cargo no próximo ano.

"Estive também reunido com o governador eleito Luciano Zucco, para que ele possa estar em contato com as autoridades federais. E o que nós queremos nesse momento é transmitir a nossa solidariedade aos familiares das vítimas que já foram confirmadas", afirmou Pimenta.

Chuvas continuam

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê a continuidade das chuvas na Região Sul neste sábado, com maior concentração no oeste do Rio Grande do Sul, onde são esperadas pancadas acompanhadas de trovoadas. O órgão mantém alerta amarelo para tempestades. A Defesa Civil também aponta risco de granizo e rajadas de vento acima de 80 km/h nas regiões noroeste e norte, principalmente entre a tarde e a noite. Os acumulados de chuva devem variar de 10 a 30 mm ao longo do dia.