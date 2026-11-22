O jornalista Rodrigo Tavares de Oliveira Mendes, de 29 anos, morreu durante uma prova de ciclismo em São Raimundo Nonato, no sul do Piauí, neste domingo (22/11). A causa da morte ainda não foi confirmada, mas informações iniciais apontam para um possível mal súbito ou complicações decorrentes de uma queda durante o percurso.
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Nas redes sociais, Rodrigo compartilhou um vídeo antes do início da prova, projetando os resultados que esperava alcançar no trajeto. “Vamos fazer o nosso melhor, é a última prova do ano, para encerrar e fechar com chave de ouro”, disse Rodrigo, sem imaginar que aquela seria sua última participação em uma competição.
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A emissora onde trabalhava prestou uma homenagem ao jornalista e manifestou solidariedade aos familiares. “Sua presença e contribuição farão parte da história da nossa equipe. Que Deus, em sua infinita bondade, conceda o descanso eterno e conforte o coração de todos que sofrem com sua partida.”
Prática comum
Nas redes sociais, Rodrigo mostrava sua rotina no ciclismo e um pouco da vida profissional. Inclusive, em uma das postagens, dava dicas sobre como escolher o tamanho certo de bicicleta.
Nos comentários, amigos e familiares relembraram a personalidade alegre e engraçada do jornalista. “Sem acreditar que você partiu”, escreveu uma pessoa.
Uma amiga garantiu que Rodrigo já competia e havia sido premiado em várias competições. “O que aconteceu foi uma fatalidade, algo que ninguém consegue explicar. Mas, como amiga, lhe asseguro que ele tinha total capacidade física para participar.”