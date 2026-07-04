Ciclistas pedalam por mais segurança no trânsito do DF

Ciclistas se reuniram na manhã deste sábado (4/7), no Guará, em um ato que pediu mais segurança no trânsito e respeito a quem utiliza a bicicleta como meio de transporte. A mobilização ocorreu dias depois da morte do ciclista Ricardo Vieira Dias, 49 anos, atropelado por um ônibus na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), e na esteira da repercussão de uma tentativa de homicídio registrada no último fim de semana, quando um motorista teria jogado o carro propositalmente contra um ciclista, no Guará.

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A concentração ocorreu em frente à Estação Guará. Com bicicletas, faixas e cartazes, os participantes percorreram vias da região em defesa de um trânsito mais seguro e cobraram medidas para reduzir a violência contra ciclistas nas ruas e rodovias do DF.

A manifestação foi convocada por grupos de cicloativismo após uma sequência de episódios que reacendeu o debate sobre a vulnerabilidade de quem pedala. No último fim de semana, um ciclista ficou ferido após ser atingido por um veículo em que o condutor, segundo relatos dos organizadores, teria direcionado o carro intencionalmente contra ele durante um protesto.

Na quarta-feira (1º/7), Ricardo Vieira Dias morreu depois de ser atropelado por um ônibus da empresa Urbi na EPTG, no sentido Guará. Morador da Estrutural, ele foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em parada cardiorrespiratória. Os militares iniciaram os procedimentos de reanimação, mas a morte foi constatada ainda no local.

Em nota, a Urbi informou que acionou os órgãos competentes, afirmou colaborar com as investigações e declarou que a segurança de passageiros e dos demais usuários das vias é prioridade da empresa.