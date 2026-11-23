A vítima permaneceu internada por dois dias na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Peruíbe antes de conseguir registrar o boletim de ocorrência - (crédito: Divulgação/Polícia Civil)

Uma jovem relatou ter perdido o olho direito após ser atingida no rosto com um capacete pelo ex-namorado, em Peruíbe, no litoral de São Paulo. A agressão ocorreu na quarta-feira (18/11), depois que o homem a encontrou em uma festa de pagode, ameaçou-a com disparos de arma de fogo e passou a persegui-la. A vítima precisou de atendimento hospitalar e só conseguiu registrar a ocorrência dois dias depois, quando recebeu alta médica.

Segundo informações divulgadas pela TV Globo, a mulher permaneceu internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Peruíbe por dois dias. Ao procurar a delegacia, na sexta-feira (20/11), ela atribuiu a perda do olho às lesões provocadas pelo golpe recebido durante uma tentativa de recuperar o próprio celular, que havia sido tomado pelo ex-companheiro.

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A violência teria começado ainda no evento, onde os dois se encontraram. Conforme o relato apresentado pela jovem à polícia, o homem demonstrou insatisfação com sua presença no local e passou a questioná-la. Durante a discussão, ele teria efetuado dois disparos com uma arma de fogo, aparentemente para intimidá-la. Ninguém foi atingido.

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Assustada com a situação, a mulher decidiu deixar a festa e seguir para a residência de uma amiga. A tentativa de se afastar, entretanto, não impediu a continuidade das ameaças. De acordo com seu depoimento, o ex-namorado foi atrás dela e tomou seu telefone celular. Quando tentou recuperar o aparelho, acabou sendo golpeada no rosto com um capacete.

A gravidade dos ferimentos exigiu que a jovem fosse encaminhada à unidade de saúde, onde permaneceu sob cuidados médicos até receber alta e conseguir formalizar a denúncia.

Polícia procura suspeito

O caso está sob investigação da Polícia Civil de São Paulo. Conforme informações da TV Globo, a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP) informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia de Peruíbe pelos crimes de lesão corporal, roubo e disparo de arma de fogo.

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As autoridades trabalham para identificar a localização do suspeito e esclarecer as circunstâncias da violência relatada pela vítima. Até as informações divulgadas, não havia confirmação de que o homem tivesse sido localizado ou preso.