Município de Tupanciretã concentra os maiores estragos - (crédito: Reprodução/ Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional)

A devastação provocada por um temporal severo mobilizou uma ampla força-tarefa em Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul. O município contabiliza mais de 7 mil residências destelhadas, quadro crítico que levou ao reconhecimento federal de estado de calamidade pública.

Para atender as famílias atingidas e restabelecer os serviços básicos, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional aprovou o primeiro pacote de assistência humanitária. O plano garante o envio de cestas de alimentos, colchões, itens de higiene pessoal e verba para combustível e transporte dos donativos.

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Mobilização médica e suporte social

O vendaval destelhou o Hospital de Caridade Brasilina Terra e comprometeu setores essenciais, como raio-X e ultrassonografia. A situação forçou a transferência de internados para unidades de saúde em Santa Maria e Júlio de Castilhos.

Para reforçar a rede local, a Força Nacional do Sistema Único de Saúde enviou 13 especialistas, entre médicos, enfermeiros, psicólogo e assistente social. A equipe atua com veículos adaptados para áreas acidentadas e estuda instalar um posto médico avançado para atendimento rápido e triagem.

Assistentes sociais prestam socorro direto aos moradores e verificam danos em lares de idosos e abrigos para jovens atingidos pelo vento. Beneficiários do Bolsa Família terão os pagamentos liberados de forma antecipada no primeiro dia do calendário regular.

Diagnóstico com drones e reconstrução

Técnicos da Defesa Civil Nacional realizam o mapeamento aéreo da cidade com drones em parceria com o governo gaúcho. Metade dos sobrevoos planejados foi concluída, acelerando o diagnóstico do grau de destruição dos prédios.

Novos planos para compra de telhas e recolhimento de entulhos estão em andamento. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, detalhou o método adotado: “Temos vários engenheiros do Governo Federal e três especialistas em plano de reconstrução que vão, com a equipe do governo estadual e da prefeitura, contabilizar as casas, praças, hospitais, unidades de saúde, escolas, entre outras estruturas, e fazer os planos de trabalho para reconstrução. Cada patrimônio público que teve demolição, vamos transformar em um plano de trabalho, não vamos juntar tudo em um plano único. Pela nossa experiência, isso dá mais dinamismo e velocidade na reconstrução”.

Apoio rural e situação no estado

Na área rural, onde uma criança morreu após a queda de um muro no Assentamento Santa Rosa, a prioridade inclui garantir alimentação. A Companhia Nacional de Abastecimento enviou 300 cestas para uma cozinha comunitária e mantém outras 3 mil unidades em reserva estratégica em Canoas.

Produtores rurais contam com medidas financeiras para amenizar os prejuízos no campo:

Venda de milho para trato animal ao preço subsidiado de R$ 54 a saca.

Acionamento do seguro agrícola do ProAgro para indenização de lavouras.

Prorrogação de parcelas de financiamentos do crédito rural junto às instituições financeiras.

As chuvas e ventanias dos últimos dias atingiram cerca de 40 municípios no Rio Grande do Sul. Somente em Tupanciretã, o temporal deixou cinco mortos, mais de 260 feridos e cerca de 20 mil pessoas desalojadas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.