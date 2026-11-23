Entre os jovens de 16 a 24 anos, 33% citam a ferramenta como fonte de consulta - (crédito: Divulgação)

Três a cada dez brasileiros (31%) recorrem à internet ao apresentar algum sintoma ou receber o resultado de um exame. A inteligência artificial já faz parte desse hábito: 22% a citam entre as fontes mais utilizadas, atrás dos mecanismos de busca, como o Google, mencionado por 71%. Os dados são da pesquisa "A saúde do brasileiro, hábitos de vida e o uso de tecnologia em diagnósticos médicos", realizada pelo A.C.Camargo Cancer Center em parceria com a Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados.

Para o diretor de Ensino do A.C.Camargo Cancer Center, Walter da Costa, a internet democratizou o acesso à informação em saúde e pode contribuir para a conscientização da população. O problema começa quando a busca se transforma em autodiagnóstico ou quando o paciente interpreta exames sem a orientação de um profissional habilitado.

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"Sintomas semelhantes podem estar associados a doenças completamente diferentes, e a interpretação de um exame depende de uma série de variáveis clínicas e individuais. Além disso, a quantidade de informações disponíveis na internet não significa necessariamente qualidade ou confiabilidade. O ideal é que a tecnologia seja utilizada como instrumento de informação e preparação para a consulta médica, e não como substituta da avaliação profissional", afirmou.

Apesar da procura por informações na rede, ela raramente é a primeira opção diante de um problema de saúde. Segundo o levantamento, apenas 4% recorrem à internet antes de qualquer outra medida. O consultório continua sendo o principal destino: 53% procuram atendimento médico ao sentir algum mal-estar, enquanto 26% recorrem a medicamentos que já têm em casa ou à indicação da farmácia.

Uso e riscos

Entre os internautas que buscam informações sobre sintomas na internet, 48% nunca recorreram à inteligência artificial para obter orientações sobre saúde. Entre os que utilizam a ferramenta, 56% tiram dúvidas sobre termos médicos, 31% enviam exames para entender laudos, e 18% consultam sobre tratamentos.

As respostas provocam reações distintas. Após a consulta, 24% ficaram assustados ou ansiosos, outros 24% se sentiram aliviados, e 29% não tiveram nenhuma reação. Entre os mais velhos, o susto chegou a 57%.

O levantamento também aponta limitações da tecnologia. Para 28% dos usuários, a ferramenta já se recusou a responder e recomendou a procura por um médico. Outros 20% identificaram informações incorretas sobre a própria saúde. Diante disso, 52% procuraram um médico para confirmar o que leram, percentual que chega a 60% entre as mulheres e 43% entre os homens. A proporção é maior entre os que utilizam a IA com frequência (58%) do que entre os que recorrem a ela raramente (49%).

Mesmo com a busca por orientação profissional, parte dos usuários toma decisões com base nas respostas da inteligência artificial. Entre eles, 15% afirmaram ter tomado algum medicamento por conta própria após uma indicação da ferramenta, enquanto 11% iniciaram um tratamento exclusivamente com base nas orientações recebidas. A maioria, porém, não adotou essas condutas: 82% não se automedicaram, e 84% não começaram terapias por indicação da IA.

Para Costa, a inteligência artificial tem potencial para transformar a medicina, inclusive nas áreas de prevenção, diagnóstico e personalização dos tratamentos. Ele ressalta, porém, a diferença entre utilizar a tecnologia como fonte de informação e delegar a ela decisões sobre a própria saúde.

"Os riscos são relevantes. A ferramenta pode apresentar informações incorretas, desatualizadas ou não considerar características individuais do paciente, como histórico clínico, outras doenças, medicamentos em uso e possíveis contraindicações. Também pode deixar de identificar sinais de gravidade ou recomendar condutas inadequadas para determinada situação", disse.

O diretor explica que a automedicação pode provocar efeitos adversos, interações medicamentosas, mascarar sintomas e atrasar diagnósticos. No caso do câncer, iniciar ou interromper um tratamento com base exclusivamente em uma orientação da IA pode comprometer a condução da doença.

"A inteligência artificial deve funcionar como uma aliada do médico e do paciente, ampliando o acesso ao conhecimento e melhorando a qualidade das decisões. Mas não deve substituir o julgamento clínico, a avaliação individualizada e a responsabilidade do profissional de saúde", ressaltou.

Câncer

Nas buscas sobre câncer, a inteligência artificial aparece como a segunda fonte mais utilizada, mencionada por 15% dos entrevistados. O Google lidera, com 53%, seguido pelo Ministério da Saúde, com 14%. Perfis de médicos e redes sociais aparecem com 12% cada, enquanto páginas de hospitais são citadas por 9%.

Na avaliação do especialista, a menor procura pelo Ministério da Saúde está relacionada aos hábitos de busca da população, que tende a recorrer a mecanismos de pesquisa, redes sociais, instituições de referência e profissionais com os quais já possui vínculo.

"Também existe uma questão de comunicação institucional. O Ministério da Saúde tem um papel fundamental não apenas na formulação de políticas públicas, mas também na disseminação de informações qualificadas sobre prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce, tratamento e acesso à rede assistencial", destacou.

Costa considera importante ampliar o reconhecimento do Ministério como fonte confiável de orientação e divulgar os serviços disponíveis para pacientes oncológicos. Para ele, as informações precisam chegar à população de maneira mais simples, acessível e proativa.

Diferentes gerações

A idade influencia o uso da inteligência artificial na busca por informações sobre sintomas. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 33% citam a ferramenta como fonte de consulta, ante 10% dos brasileiros com mais de 60 anos. Para Costa, a familiaridade com a tecnologia ajuda a explicar a diferença. As gerações mais novas cresceram em um ambiente digital e tendem a incorporar mais rapidamente novas ferramentas ao cotidiano.

"Existe também uma diferença de comportamento na busca por informações. Os jovens estão mais habituados a resolver dúvidas de maneira imediata, por meio de plataformas digitais, enquanto as gerações mais velhas frequentemente mantêm uma relação mais tradicional com os profissionais de saúde, valorizando a consulta presencial e o vínculo médico-paciente."

O diretor ressalta que, independentemente da idade, é necessário orientar a população a utilizar a inteligência artificial de maneira crítica, reconhecendo suas possibilidades e limitações. “O maior risco não é a tecnologia ser utilizada, mas a informação produzida por ela ser interpretada como verdade absoluta”, completou.

A diferença entre as faixas etárias também aparece na procura por atendimento médico. Entre os idosos, 66% vão diretamente ao médico quando se sentem mal. Entre os jovens de 16 a 24 anos, o percentual cai para 38%. Nesse grupo, 35% preferem procurar uma farmácia ou recorrer a medicamentos que já têm em casa.



Segundo o especialista, os jovens tendem a perceber menos riscos associados à própria saúde, especialmente quando não apresentam doenças crônicas ou sintomas persistentes. Por isso, podem priorizar soluções rápidas, como consultas à internet, redes sociais, automedicação ou orientações de familiares e amigos.



“Além disso, questões como dificuldade de agendamento, tempo de espera, custos e incompatibilidade com a rotina podem contribuir para o adiamento da consulta médica. O desafio é desenvolver uma cultura de prevenção desde cedo. A ausência de sintomas não significa necessariamente ausência de doenças, e a prevenção não deve ser encarada como uma preocupação exclusiva das pessoas mais velhas. É importante estimular os jovens a desenvolver uma relação mais responsável e proativa com a própria saúde”, concluiu.



*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves