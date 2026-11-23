Mulher tem prisão preventiva decretada após deixar faca cravada no pescoço do marido - (crédito: Divulgação)

A mulher suspeita de esfaquear o marido no pescoço teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta segunda-feira (23/11). O crime ocorreu em 14 de novembro, em Machado, no sul de Minas Gerais. A vítima chegou ao hospital com uma faca atravessada no pescoço e precisou ficar internada por cinco dias. O homem já recebeu alta e se recupera em casa.

Sueli Maria de Oliveira, de 45 anos, está presa no Presídio de Alfenas (MG) desde o dia do crime, segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A defesa da mulher informou que não irá se manifestar sobre o caso neste momento.

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De acordo com a Polícia Civil, Alessandro José de Oliveira, de 48 anos, foi socorrido após o ataque. A suspeita fugiu do local, mas foi encontrada posteriormente por familiares em uma área de mata e detida em flagrante.

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Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias e a dinâmica dos fatos continuam sob investigação.