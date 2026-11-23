A mulher suspeita de esfaquear o marido no pescoço teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta segunda-feira (23/11). O crime ocorreu em 14 de novembro, em Machado, no sul de Minas Gerais. A vítima chegou ao hospital com uma faca atravessada no pescoço e precisou ficar internada por cinco dias. O homem já recebeu alta e se recupera em casa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Sueli Maria de Oliveira, de 45 anos, está presa no Presídio de Alfenas (MG) desde o dia do crime, segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A defesa da mulher informou que não irá se manifestar sobre o caso neste momento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
De acordo com a Polícia Civil, Alessandro José de Oliveira, de 48 anos, foi socorrido após o ataque. A suspeita fugiu do local, mas foi encontrada posteriormente por familiares em uma área de mata e detida em flagrante.
Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias e a dinâmica dos fatos continuam sob investigação.
Saiba Mais
- Brasil Barretos: Principais hipóteses para tremores de terra no interior de SP
- Brasil Prédio comercial é esvaziado após suspeita de bomba na Zona Sul de SP
- Brasil PF investiga morte de criança com tiro na cabeça em terra indígena
- Brasil Decisão jundicial garante maior proteção à Terra Indígena Kaxixó, em MG