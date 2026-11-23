A Polícia Federal (PF) investiga a morte de um menino de 3 anos na Terra Indígena Ligeiro, no município de Charrua, no norte do Rio Grande do Sul. A criança, identificada como Yuri Gabriel Inácio Carvalho, foi atingida com um tiro na cabeça enquanto dormia em casa.

Segundo a PF, o caso aconteceu durante um conflito entre indígenas na região, na madrugada de domingo (22/11).

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Veículos de imprensa da região apontam que um grupo armado teria invadido a comunidade e atirado várias vezes. A origem dos disparos, a motivação e a identidade dos envolvidos são investigadas pela PF.

Em outubro, a Polícia Federal mobilizou 175 policiais na Operação Diáspora e cumpriu 26 mandados de busca e apreensão em Charrua, Tapejara e Ronda Alta. A PF investiga expulsões de famílias indígenas, confrontos armados, agressões e roubos na região. Também estão sob investigação suspeitas de tráfico de drogas, arrendamento irregular de terras destinadas à agricultura e extração ilegal de madeira.

"Equipes da Polícia Federal estiveram no local do crime para coletar vestígios e reunir elementos que ajudem a esclarecer as circunstâncias do disparo. A investigação está em andamento", diz a PF.